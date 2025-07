Bruno Nestor é anunciado como novo reforço do SV Neuhof, da Alemanha

Promessa brasileira inicia trajetória no futebol europeu com apoio da LPG Assessoria e do parceiro Takeda.

O jovem jogador brasileiro Bruno Nestor foi anunciado oficialmente como novo reforço do SV Neuhof, clube da Alemanha.





A contratação marca um passo importante na carreira do atleta, que agora se prepara para encarar o desafio de atuar no competitivo cenário do futebol europeu.

Bruno vinha se destacando no futebol nacional por sua técnica, dedicação e espírito coletivo, características que chamaram a atenção de olheiros internacionais e abriram portas para sua primeira experiência fora do país.

A transferência para o SV Neuhof foi viabilizada com o suporte da LPG Assessoria Esportiva, em parceria com Takeda, que apostaram no potencial do jogador e garantiram toda a estrutura necessária para essa transição, dentro e fora das quatro linhas.





Agora, Bruno Nestor inicia uma nova etapa de sua trajetória, com a missão de representar o talento brasileiro nos gramados alemães.