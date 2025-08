Athletico só empata com o Paysandu na Arena da Baixada

Athletico Paranaense e Paysandu ficaram no 1 a 1 neste domingo (3), pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em duelo disputado na Arena da Baixada. Em uma partida marcada por muitos erros e poucas chances claras, Dudu Kogitzki abriu o placar para o Furacão, mas Diogo Oliveira deixou tudo igual pouco depois.

O jogo começou em ritmo lento, com o Athletico controlando a posse de bola, mas sem efetividade ofensiva, enquanto o Paysandu apostava nos contra-ataques. A melhor chance do primeiro tempo veio justamente em um contra-golpe. Após escanteio para o time paraense, o goleiro Santos lançou Viveros, que avançou sozinho. O colombiano se atrapalhou com o quique da bola e, mesmo na cara do gol, finalizou para fora sem perigo.

O restante do primeiro tempo seguiu com baixa qualidade técnica e muitos erros de passe. Ainda houve um lance polêmico envolvendo Kauã Moraes, que caiu na área após drible, mas a arbitragem mandou seguir e o VAR não interferiu.

Na volta do intervalo, o Paysandu quase abriu o marcador com Denner, que recebeu livre após jogada pela esquerda, mas isolou. Pouco depois, Zapelli arriscou de fora da área e assustou, mandando rente à trave.

Odair Hellmann promoveu alterações e adotou postura mais ofensiva com Alan Kardec e Benavídez em campo. A pressão deu resultado aos 29 minutos, quando Dudu Kogitzki arriscou de fora da área e acertou o canto direito do goleiro, colocando o Furacão em vantagem.

No entanto, a resposta do Paysandu foi imediata. Em nova falha defensiva do Athletico, a bola sobrou limpa para Diogo Oliveira, que não desperdiçou e garantiu o empate em Curitiba.

Com o empate, o Rubro-Negro soma agora 26 pontos e ocupa a 11ª colocação na tabela. Já o Papão permanece em situação delicada, com 21 pontos, na 19ª posição. O próximo compromisso do Athletico será na quarta-feira (6), às 19h30, novamente na Arena, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do São Paulo. O Paysandu entra em campo no dia 11 (segunda-feira), às 21h30, contra o Vila Nova, em Belém.

FICHA TÉCNICA

Athletico 1×1 Paysandu

Série B – 20ª rodada

Athletico: Santos; Belezi (Benavídez), Habraão e Leo; Kauã Moraes, Diogo Riquelme (Giuliano), Felipinho (Dudu), Zapelli (Tevis) e Léo Derik (Alan Kardec); Steven Mendoza e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann

Paysandu: Gabriel Mesquita; Luan Freitas, Thalisson Gabriel e Novillo (Thiago Heleno); Reverson, Leandro Vilela, Anderson Leite (Ramón Martínez) e Denner (Edílson Junior); Maurício Garcez, Marcelinho (Petterson) e Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira.

🗓️ Data e horário: domingo, 3 de agosto de 2025, às 18h30.

📍 Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR).

🏟️ Público: 22.442 pessoas.

💸 Renda: R$ 363.595,00.

🔎 Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Henrique Neu Ribeiro (SC).

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA).

⚽ Gols: Dudu (36/2º) e Diogo Oliveira (40/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Leandro Vilela, Anderson Leite (PAY), Patrick (CAP)

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.