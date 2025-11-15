Brasil domina Senegal em Londres no penúltimo teste do ano

A seleção brasileira fechou seu penúltimo amistoso de 2025 com uma atuação sólida e vitória por 2 a 0 sobre Senegal, na tarde deste sábado, diante de 58.657 torcedores no Emirates Stadium, em Londres. O resultado veio com gols ainda no primeiro tempo: Estêvão abriu o placar em jogada de velocidade, e Casemiro ampliou ao completar cobrança de escanteio.
O time africano quase complicou na etapa final, acertando a trave após erro de Ederson, no lance mais perigoso cedido pelo Brasil. Ainda assim, a equipe comandada pelo técnico italiano mostrou boa organização, especialmente no setor ofensivo, que atuou com intensa movimentação. Outro destaque foi Militão, improvisado na lateral, cumprindo com eficiência tanto no apoio quanto na marcação.
A única preocupação ficou por conta de Gabriel Magalhães. O zagueiro sentiu a virilha e deixou o campo na segunda metade da partida, gerando apreensão na comissão técnica.
O triunfo quebrou o incômodo tabu diante dos senegaleses e deu ao duelo um clima de Copa do Mundo, marcado por forte disputa física e ritmo elevado em praticamente todos os setores do campo.
O encerramento da Data Fifa será na terça-feira (18), às 16h30 (de Brasília), contra a Tunísia, na Decathlon Arena, em Lille. A expectativa é que o técnico aproveite o segundo compromisso para ampliar as observações e dar minutos a outros jogadores do elenco.
FICHA TÉCNICA
Brasil 2 x 0 Senegal
Local: Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra
Data/hora: 15/11/2025, às 13 (de Brasília)
Árbitro: Jarred Gillet (ING)
Assistentes: Dan Cook (ING) e Neil Davies (ING)
VAR: Matthew Donohue (ING)
Cartões amarelos: Casemiro (BRA); Koulibaly, Antoine Mendy e Idrissa Gueye (SEN)
Gols: Estêvão, aos 26/1ºT, Casemiro, aos 34/1ºT
Brasil: Ederson, Militão, Marquinhos, Magalhães (Wesley) e Alex Sandro (Fabrício Bruno); Casemiro e Bruno Guimarães (João Pedro); Rodrygo (Paquetá), Vini Jr. (Caio Henrique), Matheus Cunha e Estêvão (Luiz Henrique). Técnico: Carlo Ancelotti.
Senegal: Édouard Mendy; Antoine Mendy, Niakhate, Koulibaly e Jaboks; Idrissa Gueye e Pape Gueye; Pape Sarr (Nicolas Jackson), Iliman Ndiaye (Cheikh Sabaly) e Ismaila Sarr (Cherif Ndiaye); Mané. Técnico: Pape Thiaw.
Fernando Plantes