Esportes

Brasil domina Senegal em Londres no penúltimo teste do ano

Apesar do placar, o jogo não foi nada fácil, deixando no final uma boa impressão

48
REUTERS/Isabel InfantesBrasil domina Senegal em Londres no penúltimo teste do ano

A seleção brasileira fechou seu penúltimo amistoso de 2025 com uma atuação sólida e vitória por 2 a 0 sobre Senegal, na tarde deste sábado, diante de 58.657 torcedores no Emirates Stadium, em Londres. O resultado veio com gols ainda no primeiro tempo: Estêvão abriu o placar em jogada de velocidade, e Casemiro ampliou ao completar cobrança de escanteio.

O time africano quase complicou na etapa final, acertando a trave após erro de Ederson, no lance mais perigoso cedido pelo Brasil. Ainda assim, a equipe comandada pelo técnico italiano mostrou boa organização, especialmente no setor ofensivo, que atuou com intensa movimentação. Outro destaque foi Militão, improvisado na lateral, cumprindo com eficiência tanto no apoio quanto na marcação.

A única preocupação ficou por conta de Gabriel Magalhães. O zagueiro sentiu a virilha e deixou o campo na segunda metade da partida, gerando apreensão na comissão técnica.

O triunfo quebrou o incômodo tabu diante dos senegaleses e deu ao duelo um clima de Copa do Mundo, marcado por forte disputa física e ritmo elevado em praticamente todos os setores do campo.

O encerramento da Data Fifa será na terça-feira (18), às 16h30 (de Brasília), contra a Tunísia, na Decathlon Arena, em Lille. A expectativa é que o técnico aproveite o segundo compromisso para ampliar as observações e dar minutos a outros jogadores do elenco.

FICHA TÉCNICA

Brasil 2 x 0 Senegal

Local: Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra

Data/hora: 15/11/2025, às 13 (de Brasília)

Árbitro: Jarred Gillet (ING)

Assistentes: Dan Cook (ING) e Neil Davies (ING)

VAR: Matthew Donohue (ING)

Cartões amarelos: Casemiro (BRA); Koulibaly, Antoine Mendy e Idrissa Gueye (SEN)

Gols: Estêvão, aos 26/1ºT, Casemiro, aos 34/1ºT

Brasil: Ederson, Militão, Marquinhos, Magalhães (Wesley) e Alex Sandro (Fabrício Bruno); Casemiro e Bruno Guimarães (João Pedro); Rodrygo (Paquetá), Vini Jr. (Caio Henrique), Matheus Cunha e Estêvão (Luiz Henrique). Técnico: Carlo Ancelotti.

Senegal: Édouard Mendy; Antoine Mendy, Niakhate, Koulibaly e Jaboks; Idrissa Gueye e Pape Gueye; Pape Sarr (Nicolas Jackson), Iliman Ndiaye (Cheikh Sabaly) e Ismaila Sarr (Cherif Ndiaye); Mané. Técnico: Pape Thiaw.

Seleção Brasileira#BrasilCBFCopa do Mundo 2026
