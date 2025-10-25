Coritiba vence o Volta Redonda e mantém a liderança

O Coritiba deu mais um passo rumo ao acesso à Série A ao derrotar o Volta Redonda por 1 a 0 neste sábado (25), no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O duelo começou equilibrado e com poucas chances de gol. Quando o primeiro tempo se encaminhava para o fim, aos 46 minutos, Wallisson arriscou de muito longe e contou com falha do goleiro Jefferson para abrir o placar em favor do Coxa.
Na segunda etapa, o ritmo permaneceu truncado. Com a vantagem, o time paranaense optou por recuar e administrar o resultado, enquanto o Volta Redonda buscava o ataque, mas sem efetividade nas finalizações.
Aos 42 minutos, o zagueiro Maicon foi expulso, deixando o Coritiba com um jogador a menos nos minutos finais.
Ainda assim, o Voltaço não conseguiu aproveitar a superioridade numérica.
Com a vitória, o Coritiba chega a 60 pontos e segue isolado na liderança da Série B, faltando apenas quatro rodadas para o encerramento da competição.
Já o Volta Redonda se complica na luta contra o rebaixamento, e permanece com 34 pontos, em 18º lugar.
Nas quatro últimas partidas da Série B, o Coxa encara o CRB (em casa), o Paysandu (fora), o Athletic (em casa) e encerra sua participação contra o Amazonas (fora).
Ficha Técnica
Volta Redonda 0 x 1 Coritiba
Série B – 34ª rodada
Volta Redonda: Jefferson Paulino; Wellignton Silva, Igor Morais, Lucas Adell, Bruno Barra (Chay) e Sanchez (Caio Roque); Thalysson (Igor Maduro), Raí e Vitinho (MV); Marquinhos e Ygor Catatau (Ítalo). Técnico: Diogo Siston
Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Jacy, Maicon e Alex Silva; Wallisson (Filipe Machado), Sebastián Gómez e Josué; Vini Paulista (Carlos de Pena), Dellatorre (Gustavo Coutinho) e Lucas Ronier. Técnico: Mozart.
🗓️ Data e horário: sábado, 25 de setembro de 2025, às 16h.
📍 Local: Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ).
🔎 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).
🚩 Assistentes: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB).
🖥️ VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)..
⚽ Gols: Wallisson (46/1º)
🟨 Cartões Amarelos: Thallyson, Lucas Adell, Chay (VRE); Wallisson, Dellatorre, Maicon (CFC)
🟥 Cartões Vermelhos: Maicon (CFC).
Coritibacoxa brancaCouto PereiraFutebol#Série B#corinthians#FlamengoSão PauloVolta Redonda#Série ABrasileirão
Admilson Leme