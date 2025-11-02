Conth Contabilidade
Esportes

Athletico vence Goiás fora de casa e entra no G4

Série B

38
Divulgação AthleticoAthletico vence Goiás fora de casa e entra no G4

O Athletico venceu o Goiás por 1 a 0 neste sábado (1º), no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Goiás iniciou mais ofensivo, com finalizações de Jajá e até um lance curioso, quando o goleiro Tadeu tentou surpreender Santos com um chute longo. O Athletico respondeu principalmente em jogadas aéreas, com cabeceios de Terán e Mendoza, e teve a melhor oportunidade aos 15 minutos, quando Viveros finalizou na saída de Tadeu, mas Luiz Felipe salvou em cima da linha.

No segundo tempo, o Furacão foi mais eficiente. Aos oito minutos, Patrick avançou pela direita e acionou Julimar, que tocou para Viveros. O atacante colombiano driblou a marcação e bateu rasteiro, sem chances para Tadeu.

O Athletico ainda criou outras chances, principalmente com Mendoza e Viveros, enquanto o Goiás tentou reagir, mas esbarrou na defesa paranaense e na falta de pontaria.

Com o resultado, o Furacão chegou a 56 pontos e assumiu a quarta posição, no G-4. O Goiás permaneceu com 55 pontos, caiu para a sexta colocação.

Na próxima rodada, o Goiás enfrenta o Cuiabá na sexta-feira (7), às 21h30, na Arena Pantanal. O Athletico-PR recebe o Volta Redonda no sábado (8), às 18h30, na Arena da Baixada.



Ficha Técnica

Goiás 0 x 1 Athletico  

Série B – 35ª rodada

Athletico: Tadeu; Messias (Antonhy), Lucas Ribeiro e Luiz Felipe; Willean Lepo, Juninho., Rafael Gava e Brayann (Moraes); Welliton (Wellington Rato/Jean Carlos), Jájá (Pedrinho) e Anselmo Ramon. Técnico: Fábio Carille.

Athletico: Santos; Benavídez, Carlos Terán e Arthur Dias; Steven Mendoza (Luiz Fernando), Felipinho (Raul), Patrick (Aguirre) e Zapelli e Léo Dérik (Esquivel/Léo Pelé); Julimar e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.


🗓️ Data e horário: sábado, 01 de novembro de 2025, às 16h.

📍 Local: Serrinha, em Goiânia (PR).

🔎 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Tulio de Farias Ribeiro Caldas (PE).

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

⚽ Gols: Viveros (1/2º); (45/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Luiz Felipe (GOI); Odair Hellmann (CAP).

Athletico, Série B, Campeonato Brasileiro, Goiás, Futebol, G4, Brasileirão
CCN Vidros

#Curitiba, Futebol, Coritiba, Athletico, Brasileirão, Campeonato Brasileiro

