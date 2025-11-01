Coritiba empata com o CRB, mas mantém a liderança da Série B

O Coritiba ficou no empate sem gols com o CRB, na noite desta sexta-feira (31), no estádio Couto Pereira, em Curitiba, em duelo que abriu a 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na próxima rodada, o Alviverde volta a campo no domingo (9), às 20h30, para enfrentar o Paysandu, fora de casa. O time alagoano, por sua vez, encara o Operário, também no domingo, às 18h30, em Maceió.

A primeira etapa foi bastante equilibrada. O Coritiba teve mais posse de bola, mas os dois times criaram boas oportunidades. Logo aos nove minutos, Dadá Belmonte obrigou o goleiro Pedro Morisco a fazer boa defesa.

Aos 19, Josué arriscou de fora da área, mas mandou para fora. No minuto seguinte, novamente Morisco apareceu bem, salvando o CRB. Perto do intervalo, aos 42 minutos, o time visitante quase abriu o placar: uma cobrança de falta acertou o travessão e, no rebote, a bola ainda tocou na trave.

Na etapa complementar, o panorama pouco mudou. O Coritiba continuou tendo mais presença ofensiva, mas esbarrou nas próprias dificuldades para finalizar com precisão. Lucas Ronier tentou de fora da área aos 23 minutos, mas o chute saiu pela linha de fundo.

Nos minutos finais, tanto o Coxa quanto o CRB buscaram o gol da vitória, porém sem sucesso. O empate sem gols persistiu até o apito final, garantindo um ponto para cada lado.

Com o resultado, o Coxa segue firme na ponta da tabela, agora com 61 pontos, mantendo uma vantagem de quatro sobre o segundo colocado — o que garante a liderança ao fim da rodada. Já o CRB permanece na oitava colocação, com 52 pontos.

FICHA TÉCNICA

Coritiba 0 x 0 CRB

Série B – 35ª rodada

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Rodrigo Moledo, Jacy e Bruno Melo; Wallisson (De Pena), Filipe Machado (Vini Paulista) e Josué (Everaldo); Iury Castilho (Rodrigo Rodrigues), Lucas Ronier e Gustavo Coutinho (Clayson) Técnico: Mozart

CRB: Matheus Albino; Leo Campos, Luis Segovia, Henri Santo, Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho (Giovani); Thiaguinho, Dadá Belomonte (Vinicius Nunes) e Mikael (Breno Herculano). Técnico: Eduardo Barroca

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 31 de outubro de 2025, às 19h.

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG).

🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG).

🖥️ VAR: Daniel Victor Costa Silva (MG).

⚽ Gols: Nenhum.

🟨 Cartões Amarelos: Lucas Ronier, Rodrigo Moledo (CFC); Dadá Belmonte, Danielzinho (CRB)

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.

🏟️ Público: 19.914 pessoas

💸 Renda: R$ 531.700,00



