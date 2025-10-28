Izzy Mais
Athletico encerra jejum e volta à briga pelo acesso

Série B

6
O Athletico venceu o Amazonas por 2 a 0, nesta segunda-feira (27), na Arena da Baixada, em Curitiba.

O resultado recoloca o Furacão na disputa por uma vaga na elite do futebol nacional em 2026.

O destaque da partida foi Julimar, autor dos dois gols rubro-negros. O primeiro saiu aos 17 minutos do primeiro tempo, após bela troca de passes entre Leozinho e Felipinho. O atacante recebeu na entrada da área e acertou um chute preciso no ângulo do goleiro Renan.

Na etapa final, Julimar voltou a brilhar. Ele avançou com a bola, superou a marcação e bateu firme para ampliar o placar e confirmar o triunfo atleticano.

Com a vitória, o Athletico-PR quebrou uma sequência de quatro jogos sem vencer e chegou aos 53 pontos, ocupando a 7ª posição.

A equipe está agora a apenas dois pontos do G4, que tem o Goiás como último integrante, com 55.

O adversário goiano será o próximo compromisso do Furacão. As equipes se enfrentam no sábado (1º), às 16h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia.


Ficha Técnica

Athletico 2 x 0 Amazonas

Série B – 34ª rodada

Athletico: Santos; Benavídez, Carlos Terán, Arthur Dias e Léo Dérik; Felipinho e Dudu (Patrick); Leozinho (João Cruz), Mendoza, Julimar (Kevin Velasco) e Alan Kardec (Luiz Fernando). Técnico: Odair Hellmann.

Amazonas: Renan; Castrillón, Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; PH (Rafael Tavares), Erick Varão e Domingos (Joaquín Torres); Diego Torres (Guilherme Xavier), Kevin Ramírez (Luan Silva) e Henrique Almeida (Kiko). Técnico: Márcio Zanardi.

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 27 de outubro de 2025, às 21h30.

📍 Local: Arena da Baixada , em Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA).

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

⚽ Gols: Julimar (17/1º e 25/2º) e (41/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Alan Kardec (CAP); Márcio Zanardi, Luan Silva, Castrillón, (AMA).

🏟️ Público: 16.759 pessoas.

