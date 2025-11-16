Coritiba confirma retorno à Série A

O Coritiba está de volta à elite do futebol brasileiro.
O empate sem gols diante do Athletic, neste sábado, no estádio Couto Pereira, pela 37ª rodada da Série B, garantiu o acesso do Coxa ao Brasileirão de 2026.
A partida foi marcada por muita disputa e poucas oportunidades claras na etapa inicial. A primeira chance real surgiu apenas aos 32 minutos, quando Geraldes cruzou da esquerda para Welinton Torrão, que escorregou no momento da finalização e desperdiçou a melhor chegada do Athletic.
A resposta do Coritiba veio aos 38 minutos. Após um bate-rebate na área, Dellatorre finalizou de primeira, mas acertou a trave.
No segundo tempo, o Coxa quase abriu o placar aos 15 minutos, quando Iury Castilho cabeceou para fora após bom cruzamento. O Athletic respondeu aos 25 minutos, Wesley Gasolina encontrou Marcelo Ajul, que cabeceou com perigo.
O Coritiba voltou a pressionar com Dellatorre, que recebeu cruzamento de Everaldo e finalizou pela linha de fundo.
Já nos acréscimos, Lucas Ronier obrigou o goleiro Adriel a fazer grande defesa e impedir o gol alviverde.
Com o empate, o Coritiba chegou aos 65 pontos, não pode mais sair do G-4 e confirmou o seu retorno à Série A.
(Foto: Luís Lisbôa/Coritiba).
A definição do título ainda depende do resultado do Athletico contra a Ferroviária, neste domingo (16). Caso o rival tropece, o Coxa pode comemorar o título com uma rodada de antecedência.
Se o Furacão vencer, a disputa segue aberta para a última rodada, quando o Alviverde enfrenta o Amazonas fora de casa.
Ficha Técnica
Coritiba 0 x 0 Athletic-MG
Série B – 37ª rodada
Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva (Zeca), Maicon, Jacy e Bruno Melo (João Almeida); Sebastián Gómez, Vini Paulista (Machado) e Carlos De Pena (Everaldo); Lucas Ronier, Iury Castilho (Gustavo Coutinho) e Dellatorre. Técnico: Mozart.
Athletic: Adriel; Douglas Silva, Jhonatan, Marcelo Ajul, Jonathan e Wesley; Martinez, João Miguel e Francisco Geraldes; Welinton Torrão (Ezequiel), Neto Costa (Gabriel Índio) e Guilherme Cachoeira. Técnico: Rui Duarte.
🗓️ Data e horário: sábado, 15 de setembro de 2025, às 16h30.
📍 Local: Ligga Arena, Curitiba (PR).
🔎 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ).
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ).
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
⚽ Gols: (41/2º).
🟨 Cartões Amarelos: Gustavo Coutinho (CFC); Neto Costa, Marcelo Ajul, João Miguel, Jhonathan (ATH).
🏟️ Público: 33.648 pessoas
Admilson Leme