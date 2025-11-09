Athletico vence o Volta Redonda e assume a vice liderança

O Athletico confirmou a boa fase na Série B ao derrotar o Volta Redonda por 2×0, na noite deste sábado (9), na Arena da Baixada. O resultado representou a terceira vitória consecutiva do Rubro-Negro, que segue firme na disputa por uma vaga na elite do futebol nacional em 2026.
Com gols de Julimar, no primeiro tempo, e Leozinho, na etapa complementar, o Furacão chegou aos 59 pontos e assumiu provisoriamente a vice-liderança da competição. A equipe pode manter a posição caso a Chapecoense não vença o América-MG, confronto marcado para segunda-feira (10).
Em situação oposta, o Volta Redonda continua em fase complicada. Com apenas 34 pontos somados, o clube permanece na zona de rebaixamento, ocupando o 19º lugar, e tem poucas rodadas para tentar escapar da queda.
Desde o apito inicial, o Athletico controlou o jogo. O Voltaço até balançou as redes com Marquinhos, mas o lance foi anulado pelo VAR por impedimento. Minutos depois, Terán iniciou a jogada que resultou no primeiro gol: lançou Mendoza, que cruzou na medida para Julimar abrir o placar e empolgar a torcida na Arena.
Na segunda etapa, o domínio rubro-negro continuou. Aos 15 minutos, Viveros acelerou pela ponta e cruzou para Leozinho, que bateu firme e ampliou o marcador, decretando o triunfo paranaense.
Com a vantagem construída, o Furacão controlou o ritmo até o apito final, trocando passes e evitando sustos defensivos. O próximo compromisso do Athletico será no domingo (16), diante da Ferroviária, fora de casa. Já o Volta Redonda encara a Chapecoense no sábado (15).
FICHA TÉCNICA
Athletico 2 x 0 Volta Redonda
Série B – 36ª rodada
Athletico: Santos; Benavídez, Carlos Terán e Arthur Dias; Steven Mendoza (Patrick), Felipinho, Zapelli e Léo Dérik; Leozinho (Aguirre), Julimar (Luiz Fernando) e Kevin Viveros. Técnico: Lucho González.
Volta Redonda: Jefferson Paulino; Jhonny, Igor Morais (Thallyson), Lucas Adell e Caio Roque (Sánchez); Bruno Barra, André Luiz (Adsson) e Raí (PK); Vitinho (Ygor Catatau), MV e Marquinhos. Técnico: Rogério Corrêa.
🗓️ Data e horário: sábado, 08 de novembro de 2025, às 18h30.
📍 Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR).
🔎 Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).
🚩 Assistentes: Luis Carlos de Franca Costa (RN) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE).
🖥️ VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG).
⚽ Gols: Julimar (25/1º); Leozinho (11/2º);
🟨 Cartões Amarelos: Leozinho (CAP); Igor Morais, Ygor Catatau (VOL).
🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.
🏟️ Público: 40.205 pessoas
💸 Renda: R$ 1.175.422,50.
Fernando Plantes