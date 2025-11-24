Coritiba conquista a Série B e confirma retorno à elite do futebol brasileiro

O Coritiba confirmou neste domingo (23) o título do Campeonato Brasileiro da Série B de 2025 e garantiu presença no Brasileirão de 2026. A equipe paranaense venceu o Amazonas, em Manaus, fechando a competição com 68 pontos e assegurando seu terceiro troféu da história na divisão.

O Coritiba abriu o caminho para a conquista ainda no primeiro tempo. Aos 39 minutos, Sebastián Gómez aproveitou cruzamento preciso de Lucas Ronier e abriu o placar.

Aos 44 minutos, Iury Castilho recebeu ótimo passe de Dellatorre e ampliou a vantagem alviverde.

Na etapa final, o Amazonas tentou reagir. Logo aos 5 minutos, Luan Silva descontou para o time da casa. A partir daí, o forte calor e a pressão ofensiva do adversário exigiram boas defesas do goleiro Pedro Morisco, que segurou o resultado e garantiu a vitória coxa-branca.

O goleiro Pedro Morisco, do Coritiba, foi o rei do clean sheets.O jovem goleiro do Coxa ficou 17 jogos sem sofrer gol na Série B.





A campanha do título foi marcada pela consistência: 19 vitórias, 11 empates e apenas 8 derrotas, além da melhor defesa da competição, com apenas 23 gols sofridos.

Junto com o Coritiba, também conquistaram o acesso Athletico-PR, Remo e Chapecoense.





Reprodução GE

Com a conquista de 2025, o Coritiba chega ao seu terceiro título da Série B. O clube, já havia levantado o troféu nas edições de 2007 e 2010.









Ficha Técnica

Amazonas 1 x 2 Coritiba

Série B – 38ª rodada





Amazonas: João Lopes, William Barbio, Alexis Alvarino, Rafael Vitor e Fabiano, Joaquín Torres (Kiko), Diego Torres (Dener), Larry Vásquez, Rafael Tavares (Gabriel Domingos), Kevin Ramírez (Luan Silva) e Henrique Almeira. Técnico: Aderbal Domingos Lana

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Zeca; Wallisson (Felipe Guimarães) , Sebastián Gómez (Filipe Machado) e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho (Vini Paulista) e Dellatorre (Nicolas Careca). Técnico: Mozart





🗓️ Data e horário: domingo, 23 de novembro de 2025, às 16h30.

📍 Local: Carlos Zamith, Manaus (AM).

🔎 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

🖥️ VAR: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)

⚽ Gols: Sebastián Gómez (39/1º) Iury Castilho (44/1º) e Luan Silva (5/2º)

🟨 Cartões Amarelos: Diego Torres, Fabiano, Henrique Almeirda, Kiko, Luan Silva, Larry Vásquez (AMA); Lucas Ronier, Josué (CFC)

🏟️ Público: 63.830 pessoas