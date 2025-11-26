Conth Contabilidade
Loanda conquista o 3º lugar no Circuito Paranaense de Futsal Sub-10 Ouro em Medianeira

Sub-10

33
DivulgaçãoLoanda conquista o 3º lugar no Circuito Paranaense de Futsal Sub-10 Ouro em Medianeira

A equipe Sub-10 de Loanda encerrou sua participação no Circuito Paranaense de Futsal – Série Ouro – com uma campanha marcante e repleta de superação. 

Disputando a fase final em Medianeira (PR), os “meninos de ouro” chegaram ao pódio e terminaram entre os três melhores times do Estado.

O tão sonhado título não veio, mas a trajetória foi construída com dedicação, garra e um nível de competitividade que chamou a atenção de todos que acompanharam a etapa decisiva. Dentro de quadra, nenhum jogo foi fácil. Mesmo assim, a equipe mostrou entrega total, personalidade e maturidade surpreendente para a categoria.

O elenco loandense demonstrou que tinha condições de chegar à final, mérito que esteve ao alcance da equipe, mas alguns detalhes impediram a classificação à decisão. Ainda assim, o grupo se recuperou, entrou forte na disputa pelo bronze e garantiu o 3º lugar com autoridade, encerrando a competição com orgulho e dever cumprido.

Para os atletas e familiares, a campanha representa mais um capítulo especial na história dessa geração. A torcida, sempre vibrante, apoiou do início ao fim, tornando o ginásio um ambiente de incentivo constante. Entre risos, alegrias, momentos de tensão, lágrimas e muita emoção, cada etapa da competição reforçou o processo de formação desses jovens jogadores.

No esporte, nem sempre a vitória acontece mas a experiência adquirida e a evolução construída a cada erro são fundamentais na formação de atletas e cidadãos.

E é exatamente isso que os meninos de Loanda levam desta campanha: maturidade, aprendizado e a certeza de que representam uma geração promissora do futsal paranaense.

Loanda#paranaPR
