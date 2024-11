Confirmando nossa presença

A Gazeta do Bairro é mais do que um simples veículo de comunicação; é um pilar de integração e desenvolvimento para as comunidades em que circula. Ao longo destes 28 anos de circulação ininterrupta, circulando mensal, semanal e até quinzenalmente a Gazeta tem sido o reflexo da união e dedicação da família Schvabe. Desde o início, os filhos e até os netos sempre estiveram envolvidos no trabalho do casal Neide e Humberto, que mantiveram este trabalho ético e responsável.

Levando sempre a informação acessível, nosso compromisso partiu do fornecer notícias locais de forma clara e objetiva complementada por notícias e outras informações e opiniões de interesse local visando garantir um conteúdo seguro e confiável, visando manter os moradores bem informados embasados.

Como uma voz da comunidade, mantivemos espaço aberto para a expressão de opiniões, denúncias e o registro de problemas locais, além de celebrar as conquistas da comunidade.

Eventos e iniciativas culturais, esportivos e sociais, foram destacados promovendo a participação ativa e a integração da comunidade ao lado das realizações individuais de moradores e familiares.

Ao longo dos anos, a Gazeta do Bairro também organizou eventos como o Amigo do Bairro, por 12 anos consecutivos e participou ativamente do Desfile Cívico-Militar do Pinheirinho nos primeiros 12 anos, além de outras campanhas comunitárias.

Através de parcerias com escolas, associações de moradores e outras instituições, auxiliamos na divulgação e participamos de projetos sociais importantes. Ao abordar temas de interesse comunitário em nossos artigos, buscamos formar uma comunidade mais consciente e engajada.

Como um dos jornais mais tradicionais de Curitiba, a Gazeta do Bairro vai muito além da divulgação de notícias. Ele é o reflexo do compromisso profissional do jornalista responsável, que vê a informação como um meio de formação e transformação social. Após 28 anos, o jornal é reconhecido como um parceiro efetivo das instituições, organizações sociais e lideranças, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária.