Athletico vira sobre a Ferroviária e fica a um passo do retorno à Série A

O Athletico arrancou uma vitória de virada por 2 a 1 sobre a Ferroviária, na tarde deste domingo (16), na Fonte Luminosa, em Araraquara, e deu um passo gigantesco rumo ao acesso na Série B. O duelo marcou a penúltima rodada da competição.

Com o triunfo, o Furacão chega aos 62 pontos e precisa de apenas um empate na rodada final para confirmar matematicamente a subida. Os paulistas saíram na frente após erro do goleiro Santos, mas João Cruz, em cobrança de falta, e Renan Peixoto, já nos acréscimos, garantiram a virada atleticana.

A equipe rubro-negra permanece na segunda colocação e depende exclusivamente de si para selar o retorno à elite. Do outro lado, a Ferroviária segue em situação crítica: ocupa o 17º lugar, com 40 pontos, e continua dentro da zona de rebaixamento.

No encerramento da Série B, o Athletico recebe o América-MG no domingo (23), às 16h30, na Arena da Baixada. A Ferroviária enfrenta o Operário, no mesmo dia e horário, em Ponta Grossa.

A partida começou equilibrada, com cada lado pressionado por um objetivo distinto: enquanto a Ferroviária lutava para escapar da degola, o Athletico buscava manter a rota do acesso. O jogo ganhou intensidade a partir dos 26 minutos, quando Zapelli testou firme após cruzamento de Léo Derik e obrigou grande intervenção do goleiro adversário.

A resposta dos donos da casa foi imediata. No minuto seguinte, Juninho e Fabrício Daniel acertaram a trave no mesmo lance, levantando o estádio. Aos 41, Felipinho arriscou de longe e novamente Dênis Júnior apareceu para evitar o gol rubro-negro. O duelo foi para o intervalo sem alteração no placar, mas com boa presença de torcedores atleticanos no interior paulista.

A etapa final começou com o Furacão mais presente no campo ofensivo. Aos 15 minutos, Leozinho finalizou com perigo, mas parou no goleiro. Dois minutos depois, Mendoza subiu de cabeça e novamente Dênis Júnior salvou a Ferroviária.

O jogo mudou aos 27 minutos, em um lance improvável. Após lançamento longo, o goleiro Santos saiu da área para afastar, mas errou o tempo da bola e furou no chute, deixando Fábio Fau livre para empurrar para o gol vazio. 1 a 0 para a Ferroviária.

Atrás do placar e fora do G4 naquele momento, o Athletico aumentou a pressão. Aos 40, João Cruz acertou uma cobrança de falta de muito longe, encobrindo o goleiro em um golaço que recolocou o Rubro-Negro na disputa.

Nos acréscimos, quando o empate parecia definitivo, veio a explosão atleticana: aos 50 minutos, Leozinho cruzou na medida e Renan Peixoto testou firme para decretar a virada. Festa da torcida rubro-negra em Araraquara e vitória por 2 a 1 para deixar o acesso muito perto.

Torcida do Athletico lotou setor visitante em Araraquara. (Foto: Jeferson De Paula/Pera Photo Press/Gazeta Press).

FICHA TÉCNICA

Ferroviária 1 x 2 Athletico

Série B – 37ª rodada

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues (Kevin); Erik (Vitor Mendes), Gustavo Medina e Zé Mário; Ricardinho, Alencar e Netinho; Fabrício Daniel (Fábio Fau), Juninho (Thiago Lopes) e Carlão. Técnico: Daniel Azambuja.

Athletico: Santos; Gáston Benavídez, Carlos Terán e Arthur Dias; Steven Mendoza (Renan Peixoto), Felipinho (João Cruz), Patrick (Luiz Fernando), Zapelli e Léo Dérik (Leozinho); Julimar e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

🗓️ Data e horário: domingo, 16 de novembro de 2025, às 16h30.

📍 Local: Fonte Luminosa, Araraquara (SP).

🔎 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ).

🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ).

🖥️ VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro.

⚽ Gols: Fábio Fau (27/2º); João Cruz (40/2º) e Renan Peixoto (50/2º) .

🟨 Cartões Amarelos: Netinho (FER); Gastón Benavídez, Felipinho, Viveros (CAP).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.

🏟️ Público: 6.020 pessoas

💸 Renda: R$ 154.620,00.



