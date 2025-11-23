Athletico volta à elite do Campeonato Brasileiro!





Mesmo podendo jogar pelo empate, o Athletico escolheu manter a postura agressiva que o acompanhou na reta final da Série B. Diante de um América-MG já sem objetivos na competição, o time da casa se impôs, manteve a marcação alta e ditou o ritmo desde os primeiros minutos.





A pressão constante quase resultou em um gol contra aos 11 minutos, quando Lucão, ao tentar afastar, acertou o travessão. A dinâmica seguiu a mesma durante todo o primeiro tempo, com Viveros e Mendoza comandando as ações ofensivas e abrindo espaços na defesa mineira.





A recompensa veio aos 40 minutos: Viveros encontrou João Cruz em ótima condição, e o atacante bateu de primeira no canto de Gustavo, desencadeando uma explosão de alívio e festa nas arquibancadas da Arena.





A etapa complementar não teve o mesmo ritmo. Com o placar favorável e o adversário pouco disposto a arriscar, o Athletico reduziu a intensidade, mas manteve a posse e o controle territorial. O América-MG praticamente não ofereceu perigo — chegou apenas uma vez com relativa organização, mas sem assustar o goleiro rubro-negro.





O Furacão, por sua vez, ainda criou boas oportunidades com Viveros e Mendoza, barradas pela defesa mineira. O jogo perdeu qualidade, mas nunca o controle.





Nos minutos finais, restou à torcida aguardar o apito final para transformar a Arena em palco de celebração. Depois de um ano de altos e baixos na Série B, o Athletico encerrou a campanha com 65 pontos, terminando na segunda colocação, atrás apenas do campeão Coritiba. A vibração nas arquibancadas marcou o encerramento de um ciclo turbulento e o início de um novo capítulo na Série A.

FICHA TÉCNICA





Athletico 1 x 0 América-MG

Série B – 38ª rodada Athletico: Santos; Terán, Aguirre e Arthur Dias; Mendoza, Felipinho (Patrick), João Cruz (Dudu Kogitski), Bruno Zapelli (Kevin Velasco) e Leo Dérik; Julimar (Luiz Fernando) e Kevin Viveros (Renan Peixoto) . Técnico: Odair Hellmann. América-MG: Gustavo; Julio (Samuel Alves), Ricardo Silva, Emerson Santos (Rafa Silva), Lucão e Paulinho; Felipe Amaral, Kauã Diniz e Yago Santos (Guilherme Pato); Tauã e Willian Bigode (Jhosefer). Técnico: Alberto Valentim. 🗓️ Data e horário: domingo, 23 de novembro de 2025, às 16h30.

📍 Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR). 🔎 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP).

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP).

🖥️ VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL). ⚽ Gols: João Cruz (40/1º); Ciclano (41/2º).

🟨 Cartões Amarelos: João Cruz (CAP); Tauã, Emerson, Willian Bigode, Gustavo (AME).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum. 🏟️ Público: 42.091 torcedores





