Esportes

Coritiba vence o Paysandu e fica próximo à Série A

Série B

148
Fernando TorresCoritiba vence o Paysandu e fica próximo à Série A

 Neste domingo (9), o Coritiba venceu o Paysandu por 2 a 1, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e manteve a liderança da competição, com 64 pontos.

O Coxa abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo. Dellatorre fez bela jogada individual pela direita, escapou da marcação e finalizou com precisão da entrada da área, marcando um golaço.

Ainda no primeiro tempo, aos 39 minutos, Iury Castilho ampliou o marcador ao aproveitar um rebote da defesa adversária e mandar para o fundo das redes.

No segundo tempo, o Paysandu reagiu e diminuiu aos 19 minutos. Após cobrança curta de escanteio, Quintana subiu mais alto que a defesa coxa-branca e cabeceou para marcar o gol dos donos da casa.

Apesar da pressão do time paraense, o Coritiba administrou o resultado e garantiu mais uma vitória fora de casa, ficando a um passo do retorno à Série A.

Já o Paysandu, que soma apenas 27 pontos, segue na lanterna e teve o rebaixamento confirmado matematicamente.

Próximos jogos

Coritiba x Athletic — 37ª rodada da Série B

Data e horário: sábado, 15 de novembro, às 16h30

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)



Ficha Técnica

Paysandu 1 x 2 Coritiba

Série B – 36ª rodada


Paysandu: Matheus Nogueira (Gabriel Mesquita); Lucca Carvalho (Matheus Capixaba), Yefferson Quintana, Joaquim Novillo e Reverson; Pedro Gonçalves, André e Gustavo Nicola; Marcelinho, Denilson (Wendel Júnior) e Marlon. Técnico: Ignacio

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Jacy, Maicon, Bruno Melo; Wallisson (Filipe Machado), Sebastián Gómez e Josué (Vini Paulista); Clayson (Carlos de Pena), Dellatorre (Everaldo) e Iury Castilho (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart


🗓️ Data e horário: domingo, 9 de novembro de 2025, às 20h30.

📍 Local: Curuzu, Belem (PA).

🔎 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

⚽ Gols: Dellatorre (6/1º), Iury Castilho (40/1º) Yefferson Quintana (22/2º)

🟨 Cartões Amarelos: Pedro Gonçalves e Marlon (PSC); Josué (CFC)

Coritibacoxa branca#Curitiba#paranaBrasileirãoBrasileirão Série B#Série AFutebolPaysanduCampeonatoClassificação
Publicado em:
Atualizado em:

