Redão motos
Izzy Mais
Menu
Cadastre-se
Login
Esportes

Paraná Clube anuncia pré-aprovação de proposta para criação da SAF

NextPlay S.A.

73
Imagem: Divulgação/ParanáParaná Clube anuncia pré-aprovação de proposta para criação da SAF

O Paraná Clube informou, na noite desta segunda-feira (20), que o Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade a proposta vinculante apresentada pela empresa NextPlay S.A. para aquisição da Unidade Produtiva Isolada (UPI) Futebol, vinculada à futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube.

A decisão representa um passo decisivo no processo de reconstrução do Tricolor e autoriza a continuidade das etapas formais para viabilizar a transformação do departamento de futebol em SAF.

De acordo com o comunicado, a NextPlay S.A. foi a única empresa a cumprir todas as exigências do processo, apresentando um projeto considerado estruturado, responsável e com foco no desenvolvimento de longo prazo do futebol paranista.

A proposta é resultado de dez meses de análises técnicas e jurídicas, que envolveram diálogo com órgãos como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o Banco Central, além de negociações com credores e demais partes interessadas.

O plano prevê investimentos em infraestrutura, centro de treinamento, categorias de base e melhorias no estádio, com o objetivo de garantir sustentabilidade e competitividade à equipe.

O próximo passo será a Assembleia Geral de Credores, marcada para a próxima sexta-feira (24 de outubro), quando será votado o plano modificativo elaborado por um comitê de credores em conjunto com o clube e os investidores. A aprovação desse documento é considerada essencial para oficializar a criação da SAF e dar início à nova fase do Paraná Clube.

Caso o plano seja aprovado, o Conselho Deliberativo fará a votação final após a apresentação e assinatura dos contratos e garantias por parte da NextPlay.

Com isso, o futuro do Paraná Clube passa a depender da decisão dos credores. A expectativa é de que a aprovação marque o início de um novo capítulo na história do clube e reacenda a esperança dos torcedores em ver o Tricolor novamente em destaque no cenário nacional.

Tags:
#paranaParaná ClubeTricolor#Vila CapanemaBrasileirão#campeonato ParanaenseFutebolSAFVitóriaRecomeçoEsperança
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Esportes

AtleTiba termina sem gols, Coritiba segue líder e Athletico se complica na tabela

AtleTiba termina sem gols, Coritiba segue líder e Athletico se complica na tabela

Em jogo que sobraram cartões e confusões, equipes passam em branco no ataque e clássico acaba no 0x0Esportes
Ler artigo
Athletico empata com o Avaí e se distancia do G4

Athletico empata com o Avaí e se distancia do G4

Série BEsportes
Ler artigo
Brasil perde de virada e Japão vence pela primeira vez na história

Brasil perde de virada e Japão vence pela primeira vez na história

Seleção Brasileira chegou a abrir 2 a 0 no placar; derrota é a segunda de Ancelotti no comandoEsportes
Ler artigo
Coritiba tropeça em Cuiabá e adia chance de abrir vantagem na liderança

Coritiba tropeça em Cuiabá e adia chance de abrir vantagem na liderança

Série BEsportes
Ler artigo
Athletico perdeu para o Remo e deixa o g4

Athletico perdeu para o Remo e deixa o g4

Série BEsportes
Ler artigo
Brasil goleia a Coréia do Sul em Seul

Brasil goleia a Coréia do Sul em Seul

A seleção brasileira fez tudo o que o técnico Carlo Ancelotti queria: venceu, mostrou atitude e deu espetáculo no...Esportes
Ler artigo
Coritiba vence Atlético-GO e abre boa vantagem na liderança

Coritiba vence Atlético-GO e abre boa vantagem na liderança

Vitória importantissíma para o acesso do CoxaEsportes
Ler artigo
Atlético-GO domina e goleia o Athletico em Goiânia

Atlético-GO domina e goleia o Athletico em Goiânia

Série BEsportes
Ler artigo
Coritiba vence o Botafogo-SP e segue na liderança

Coritiba vence o Botafogo-SP e segue na liderança

Com primeiro tempo incisivo e segunda etapa administrada, Coxa tem duelo tranquilo e seguroEsportes
Ler artigo
Jovem promessa das artes marciais amplia série invicta

Jovem promessa das artes marciais amplia série invicta

João Rocha do PinheirinhoEsportes
Ler artigo
Athletico vence o Operário na Arena e entra no G4

Athletico vence o Operário na Arena e entra no G4

Furacão fez o gol no início da partida, salta para o terceiro lugar e agora seca Coritiba e NovorizontinoEsportes
Ler artigo
Criciúma vence o Coritiba no Couto Pereira

Criciúma vence o Coritiba no Couto Pereira

Série BEsportes
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#corinthiansCampeonato Brasileiro#parana#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas