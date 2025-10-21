Paraná Clube anuncia pré-aprovação de proposta para criação da SAF

O Paraná Clube informou, na noite desta segunda-feira (20), que o Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade a proposta vinculante apresentada pela empresa NextPlay S.A. para aquisição da Unidade Produtiva Isolada (UPI) Futebol, vinculada à futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube.

A decisão representa um passo decisivo no processo de reconstrução do Tricolor e autoriza a continuidade das etapas formais para viabilizar a transformação do departamento de futebol em SAF.

De acordo com o comunicado, a NextPlay S.A. foi a única empresa a cumprir todas as exigências do processo, apresentando um projeto considerado estruturado, responsável e com foco no desenvolvimento de longo prazo do futebol paranista.

A proposta é resultado de dez meses de análises técnicas e jurídicas, que envolveram diálogo com órgãos como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o Banco Central, além de negociações com credores e demais partes interessadas.

O plano prevê investimentos em infraestrutura, centro de treinamento, categorias de base e melhorias no estádio, com o objetivo de garantir sustentabilidade e competitividade à equipe.

O próximo passo será a Assembleia Geral de Credores, marcada para a próxima sexta-feira (24 de outubro), quando será votado o plano modificativo elaborado por um comitê de credores em conjunto com o clube e os investidores. A aprovação desse documento é considerada essencial para oficializar a criação da SAF e dar início à nova fase do Paraná Clube.

Caso o plano seja aprovado, o Conselho Deliberativo fará a votação final após a apresentação e assinatura dos contratos e garantias por parte da NextPlay.

Com isso, o futuro do Paraná Clube passa a depender da decisão dos credores. A expectativa é de que a aprovação marque o início de um novo capítulo na história do clube e reacenda a esperança dos torcedores em ver o Tricolor novamente em destaque no cenário nacional.