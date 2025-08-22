Volante brasileiro Kelvin Nascimento acerta com clube da Eslováquia

O volante Kelvin Nascimento, revelado pelo Sport Club Campo Mourão, está de casa nova na Europa.

O jogador assinou contrato de seis meses com o Slovan Mugura Vavrecka, da Eslováquia, com opção de renovação por mais um ano.

Segundo dirigentes do clube europeu, a chegada de Kelvin foi motivada pelo desempenho apresentado em avaliações recentes.

O atleta chamou atenção pela capacidade de marcação e pela boa saída de bola, características que o credenciam para assumir o setor de meio-campo da equipe.

O acordo marca a primeira experiência internacional do volante, que vê na oportunidade uma chance de crescimento e vitrine no futebol europeu.

O Slovan Mugura Vavrecka destacou que aposta no potencial do brasileiro para fortalecer o elenco durante a temporada.

Kelvin, por sua vez, demonstrou confiança e expectativa com o novo desafio: a meta é se firmar no time e conquistar a extensão do vínculo por mais um ano.