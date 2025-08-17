Athletico empata com o Cuiabá e chega a sete jogos sem vencer na Série B

O Athletico voltou a tropeçar na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado (17), o Furacão empatou em 1 a 1 com o Cuiabá, na Arena da Baixada, pela 22ª rodada da competição, e ampliou para sete a sequência de partidas sem vitória.
A principal torcida organizada do Athletico, Os Fanáticos, realizou um protesto contra a diretoria rubro-negra, antes da partida contra o Cuiabá.
A manifestação reuniu centenas de atleticanos nas imediações do estádio, aproximadamente duas horas antes do início do jogo.
Protesto teve caricaturas dos dirigentes do clube. (Foto: Thaís Karam/Colaboração)
No primeiro tempo, o time rubro-negro buscou o ataque desde o início, mas encontrou dificuldades diante da defesa organizada do Cuiabá.
A única finalização certa saiu em cobrança de falta de Zapelli, que obrigou o goleiro Guilherme Nogueira a fazer boa defesa.
Na segunda etapa, a pressão do Athletico aumentou. Aos 15 minutos, Viveros foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Mendoza, porém, desperdiçou a cobrança ao mandar para fora.
O Cuiabá seguiu controlando os espaços e resistiu às investidas do adversário.
Quando o jogo já caminhava para o fim, a emoção tomou conta. Aos 46 minutos, Leozinho tabelou com Alan Kardec, finalizou forte e, no rebote do goleiro, Renan Peixoto empurrou para o gol vazio, abrindo o placar para o Athletico.
A vitória parecia encaminhada, mas a equipe não conseguiu segurar a vantagem. Dois minutos depois, Guilherme Mariano fez lançamento em profundidade, a defesa rubro-negra falhou na marcação, e Matheusinho apareceu livre para encobrir o goleiro Santos, deixando tudo igual: 1 a 1.
Nos instantes finais, um sinalizador arremessado no gramado gerou confusão, e o árbitro decidiu encerrar a partida antes do cumprimento total dos acréscimos.
(Crédito: Rui Santos)
(Foto: Luis Garcia/AGIF/Icon Sport)
Com o resultado, o Athletico ocupa a 11ª colocação, com 27 pontos, sete abaixo do G4 e cinco acima da zona de rebaixamento.
O próximo compromisso será contra o CRB, no sábado (23), em Maceió.
Ficha Técnica
Athletico 1 x 1 Cuiabá
Série B – 22ª rodada
Athletico: Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias e Esquivel; Riquelme (Leozinho), Patrick (Dudu) e Zapelli; Mendoza (Renan Peixoto), Luiz Fernando (Isaac) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
Cuiabá: Guilherme Nogueira; Mateusinho, Bruno Alves, Nathan e Marcelo; Calebe, Lucas Mineiro e Denilson; Alejandro Martínez (Max), Carlos Alberto (Juan Christian) e Alisson Safira. Técnico: Eduardo Barros.
🗓️ Data e horário: sábado, 16 de agosto de 2025, às 20h30.
📍 Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR).
🔎 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE).
🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE).
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ).
⚽ Gol: Renan Peixoto (45/2º); Matheusinho (48/2º).
🟨 Cartões Amarelos: Lucas Mineiro e Jader (CUI).
🏟️ Público: 10.978 pessoas
Admilson Leme