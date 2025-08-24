Athletico volta a vencer na Série B após sete jogos

Na noite deste sábado (23/08), o Furacão derrotou o CRB por 1 a 0, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 23ª rodada da competição.
O Athletico encerrou um jejum de sete rodadas sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro.
O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio. As duas equipes buscaram o ataque, mas encontraram dificuldades para criar chances claras.
Faltou inspiração no meio-campo e precisão nas finalizações, o que deixou o placar zerado até o intervalo.
Na volta para o segundo tempo, a partida ganhou emoção logo no início.
Aos três minutos, Mendoza deu ótimo passe para Viveros, que avançou em velocidade e finalizou na saída do goleiro, abrindo o placar para o Athletico.
Foto: Renato Alexandre/Agência F8/Gazeta Press
O CRB respondeu com Thiaguinho que saiu cara a cara com Santos, que fez grande defesa e evitou o empate.
Com a chuva castigando o gramado, o jogo ficou mais truncado. O Athletico se organizou defensivamente e neutralizou as investidas dos alagoanos e administrou o placar.
O time rubro-negro ainda teve a chance de ampliar, aos 35 minutos, Patrick lançou Viveros, que driblou o goleiro, mas desperdiçou a finalização com o gol aberto.
A vitória por 1 a 0 coloca o Furacão na 11ª posição, com 30 pontos. O CRB, caiu para o 10º lugar, com 31.
Na sequência da Série B, o Athletico recebe o Novorizontino no próximo sábado (30), na Arena da Baixada.
Antes, encara o Corinthians, na quarta-feira (27), em Curitiba, pela Copa do Brasil.
Ficha Técnica
CRB 0x1 Athletico
Série B – 23ª rodada
Athletico: Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias e Esquivel (Léo Derik); Felipinho, Patrick (Aguirre) e Zapelli (Riquelme); Mendoza, Luiz Fernando (Dudu) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
CRB: Matheus Albino; Weverton, o Fábio Alemão, Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê (Dadá Belmonte) e Danielzinho (Barceló); Thiaguinho (William Potker), Mikael (Breno Herculano) e Douglas Baggio (Giovanni). Técnico: Eduardo Barroca.
🗓️ Data e horário: sábado, 23 de agosto de 2025, às 20h30.
📍 Local: Rei Pelé, Maceió (AL).
🔎 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ).
🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ).
🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP).
⚽ Gol: Viveros (5/2º).
🟨 Cartões Amarelos: Viveros (CAP), Matheus Ribeiro (CRB)
Athleticoathletico pr#crbAlagoas#Curitiba#paranaFutebol#Série BCampeonato BrasileiroBrasileirão#Colômbia#BrasilfuracãoRei Pelé
Admilson Leme