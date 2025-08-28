Athletico é derrotado pelo Corinthians e sai em desvantagem na Copa do Brasil

O Athletico acabou derrotado pelo Corinthians por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (27), na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2025. O gol que garantiu a vitória paulista foi marcado por Gui Negão.
A partida de volta está marcada para o dia 10 de setembro, após a pausa da Data Fifa, em São Paulo. Quem avançar enfrentará Cruzeiro ou Atlético-MG na semifinal.
Antes disso, o Furacão volta a campo no sábado (29), às 20h30, novamente em casa, para encarar o Novorizontino pela Série B. Já o Corinthians joga no domingo (31), às 18h30, no clássico contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, na Neo Química Arena.
Mesmo atuando fora de casa, o Corinthians começou mais presente no campo de ataque, trocando passes e controlando a posse de bola, mas sem criar grandes oportunidades. O Athletico equilibrou as ações a partir dos 15 minutos e chegou a levar perigo no fim da etapa inicial.
A principal chance rubro-negra veio aos 44 minutos, quando Zapelli cobrou falta com precisão e obrigou o goleiro a fazer boa defesa. O time paulista respondeu com finalizações de Garro e Gui Negão, mas o placar permaneceu zerado até o intervalo.
Na volta para a segunda etapa, o duelo ganhou em intensidade. Logo aos 12 minutos, o Corinthians abriu o marcador: Vitinho lançou Matheuzinho, que cruzou para Gui Negão empurrar para as redes.
O Athletico até chegou a empatar aos 24. Dudu chutou cruzado, Benavídez completou para o gol, mas após revisão no VAR, o lance foi anulado por toque de mão de Viveros no início da jogada.
Nos minutos finais, o Furacão se lançou ao ataque, pressionando em busca da igualdade, mas não conseguiu superar a defesa corintiana. Agora, a equipe paranaense precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença no jogo de volta, em São Paulo, para avançar sem a necessidade de pênaltis.
FICHA TÉCNICA
Athletico 0 x 1 Corinthians
Copa do Brasil – quartas de final – jogo de ida
Athletico: Santos; Gáston Benavídez (Renan Peixoto), Aguirre, Arthur Dias e Léo Derik; Felipinho (Élan Ricardo), Patrick e Bruno Zapelli; Steven Mendoza, Luiz Fernando (Madson) e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho (Félix Torres), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles (Cacá), Breno Bidon, Maycon (Ryan) e Rodrigo Garro (Memphis); Kayke (Vitinho) e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 27 de agosto de 2025, às 21h30.
📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).
🔎 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO).
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE).
🖥️ VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).
⚽ Gol: Gui Negão (COR), aos 12′ do segundo tempo.
🟨 Cartões Amarelos: Léo Derik, Gáston Benavídez e Renan Peixoto (CAP); Matheuzinho e Gustavo Henrique (COR).
🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.
🏟️ Público: 39.280 pagantes (40.263 presentes).
💸 Renda: R$ 2.714.670,00.
Fernando Plantes