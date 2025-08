Coritiba vence o Vila Nova fora de casa e assume a liderança da Série B

O Coritiba conquistou uma vitória importante fora de casa, na noite desta quinta-feira (31), ao superar o Vila Nova por 2 a 1 no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

Mesmo com um jogador a menos desde a metade do primeiro tempo, o Coxa mostrou poder de superação, segurou a pressão e assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro com 38 pontos.





O placar foi inaugurado aos 14 minutos da primeira etapa, em lance de infelicidade do zagueiro Tiago Pagnussat, que desviou contra o próprio gol após cruzamento de Josué.

Aos 19 minutos, o Coritiba quase ampliou: Ronier invadiu a área e rolou para Josué, que finalizou de primeira e acertou o travessão.

Aos 21 minutos, Guilherme Parede foi derrubado por Jacy dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Dodô foi para a cobrança e empatou o jogo para o Tigre.

A situação do Coritiba se complicou aos 30 minutos, quando Filipe Machado foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por reclamação.

Mesmo com a inferioridade numérica, o time paranaense conseguiu se reorganizar e voltou à frente do placar ainda no primeiro tempo.

Aos 45 minutos, Jacy se redimiu ao completar de cabeça o cruzamento de Alex Silva, fazendo 2 a 1 para o Coxa.

Jacy anotou o gol da vitória do Coxa. (Foto: Heber Gomes/AGIF/Icon Sport)

Na segunda etapa, o Coritiba adotou uma postura mais cautelosa, focando na marcação para segurar o resultado. O jogo ficou truncado, com muitas faltas e poucas oportunidades claras de gol.

Com o resultado do jogo, Verdão chega aos 38 pontos e assume a ponta da tabela da Série B.

Já o Vila Nova permanece com 27 pontos, na nona colocação, e vê o G-4 mais distante.





Na próxima rodada, o Coritiba recebe a Chapecoense no Couto Pereira, na sexta-feira (8), às 21h35. O Vila Nova volta a campo na segunda-feira (11), às 21h30, para enfrentar o Paysandu no estádio da Curuzu, em Belém.





Ficha Técnica

Vila Nova 1 x 2 Coritiba

Série B – 20ª rodada

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Willian Formiga (Higor); João Vieira (Vinicius Paiva), Arilson (Gabriel Poveda), Igor Henrique e Dodô; Guilherme Parede (Gustavo Pajé) e André Luís (Júnior Todinho). Técnico: Luizinho Lopes.





Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Jacy, Maicon e Zeca; Filipe Machado, Sebastián Gómez e Josué (Walisson); Iury Castilho (Tiago Cóser), Lucas Ronier (Vini Paulista) e Dellatorre (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart.

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 31 de julho de 2025, às 21h35.

📍 Local: Estádio OBA (Onésio Brasileiro Alvarenga), em Goiânia (GO).

🔎 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC).

🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Bruno Muller (SC).

🖥️ VAR: José Claudio Rocha Filho (SP).

⚽ Gols: Josué (15/1º) Dodô (24/1º) Jacy (47/1°).

🟨 Cartões Amarelos: Jacy, Filipe Machado, Zeca, Tiago Cóser (CFC) Guilherme Parede, Júnior Todinho e Elias (VIL).

Cartões Vermelhos: Filipe Machado (CFC).