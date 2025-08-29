Conth Contabilidade
Ceasa Paraná discute abastecimento na América Latina

Diretor-presidente da Ceasa Paraná Eder Bublitz participa de debates sobre o futuro dos mercados de abastecimento na América Latina em Pachuca no México.

25
Ceasa Paraná se destaca em encontro internacional no México


Diretor-presidente Eder Bublitz participa de debates sobre o futuro dos mercados de abastecimento na América Latina

O Encontro Internacional da Federação Latino-Americana de Mercados de Abastecimento (FLAMA), realizado em Pachuca, no México, reuniu representantes de 12 países para discutir os rumos do abastecimento alimentar. O evento abordou temas como modernização dos entrepostos, sustentabilidade, gestão de resíduos e inclusão social, além de destacar os desafios e avanços do setor.

A Ceasa Paraná esteve representada pelo diretor-presidente Eder Bublitz, que também preside a FLAMA. A delegação brasileira contou ainda com a presença do vice-presidente da ABRACEN e presidente da CEAGESP, José Lourenço Pechtoll; dos diretores da Ceasa Minas, Carlos Magno e Felipe Ávila; e dos representantes da Conab, Marisson de Melo Marinho e Sued Wilma Caldas de Melo.

Entre os temas em destaque, estiveram as políticas migratórias e tarifárias dos Estados Unidos, que impactaram diretamente o fluxo de produtos e reduziram os preços pagos aos produtores. “Na América Latina, enfrentamos situações muito semelhantes. Assim como no México, o Brasil também sofre forte pressão nesse cenário de preços. O melhor caminho para superar essas dificuldades é compartilhar experiências e aprender com práticas que deram certo. É assim que conseguimos evoluir”, ressaltou Bublitz.

Outro ponto central do encontro foi a necessidade de modernização dos mercados de abastecimento. Estruturas modernas não apenas aumentam a eficiência logística, como também desempenham papel fundamental na promoção de uma alimentação saudável e na redução do desperdício de alimentos.

Nesse contexto, Bublitz destacou a nova Central de Abasto de Tecámac, no México, como um exemplo de inovação. O espaço integra atacado e varejo em uma mesma estrutura, possibilitando ao consumidor final comprar diretamente ao longo do dia. “São dois quadrados concêntricos: a parte externa é voltada ao atacado, enquanto a interna abriga o varejo, com estacionamento próprio. Embora compartilhem o mesmo espaço físico, os dois mercados funcionam de forma independente. É um modelo muito interessante”, descreveu.


Reconhecimento internacional

A Ceasa Paraná foi amplamente reconhecida pelas iniciativas que desenvolve em sustentabilidade e responsabilidade social. Entre os destaques, estão a certificação ISO 14.001, o projeto Banco de Alimentos – Comida Boa, e a parceria com a Sanepar, que transforma rejeitos em bioenergia.

Outro ponto elogiado foi a conquista do selo da ABNT – Boas Práticas no Combate à Violência contra a Mulher, na categoria Bronze. “A baixa participação feminina nos entrepostos é uma realidade internacional. O fato de a Ceasa Paraná receber esse selo demonstra que é possível garantir às mulheres um ambiente de trabalho seguro em um espaço historicamente masculino”, afirmou Bublitz.


