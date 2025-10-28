Conth Contabilidade
Redão motos
Menu
Cadastre-se
Login
Notícias

Antonina é oficialmente a Capital Nacional da Bala de Banana

Lei nº 15.237

12
DivulgaçãoAntonina é oficialmente a Capital Nacional da Bala de Banana

O Governo Federal oficializou, por meio da Lei nº 15.237, sancionada em 23 de outubro de 2025, o reconhecimento de Antonina (PR) como Capital Nacional da Bala de Banana.

A medida, assinada pelo vice-presidente da República no exercício da Presidência, valoriza uma tradição que há décadas faz parte da cultura e da economia local, consolidando a identidade antoninense.

A produção artesanal da bala de banana é uma das principais fontes de renda do município, impulsionando o turismo e garantindo sustento a dezenas de famílias.

Para a prefeita Rozane Osaki, o novo título representa o reconhecimento nacional do empenho e da dedicação dos produtores da cidade.

“Esse reconhecimento é uma vitória para todos os antoninenses. Ele reafirma o nosso potencial, a nossa cultura e a força do nosso povo”, declarou a gestora.

Com a sanção da lei, Antonina passa a integrar oficialmente o mapa nacional como referência na fabricação da bala de banana produto símbolo do Paraná, conhecido por unir tradição, sabor e identidade cultural.

📎 Fonte: Prefeitura de Antonina / Governo Federal

Tags:
BalaBananaBala de bananaAntonina#Curitiba#paranaDelíciaCultura
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Notícias

Navegamos ou estamos sendo navegados dentro da grande rede?

Navegamos ou estamos sendo navegados dentro da grande rede?

Reflexão: o que você tem feito para recuperar o controle sobre o que consome online? Desafio: compartilhe uma ação...Notícias
Ler artigo
Ferraz Administrador Regional do Tatuquara fala de seu trabalho

Ferraz Administrador Regional do Tatuquara fala de seu trabalho

Tendo como diferencial a forma como se conecta com a comunidade, o arquiteto Marcelo Ferraz usa sua experiência...Notícias
Ler artigo
Das ruas do Pinheirinho à liderança na saúde do Paraná

Das ruas do Pinheirinho à liderança na saúde do Paraná

Da infância até o título decampeã de votos; vamos falar da linda trajetória da deputada Marcia Huçulak, a...Notícias
Ler artigo
Adolescente desaparecido em São José dos Pinhais completa seis meses sem notícias

Adolescente desaparecido em São José dos Pinhais completa seis meses sem notícias

Erick Rian Duarte SantosNotícias
Ler artigo
Papa Leão XIV canoniza Carlo Acutis

Papa Leão XIV canoniza Carlo Acutis

o primeiro santo da geração millennialNotícias
Ler artigo
Ceasa Paraná discute abastecimento na América Latina

Ceasa Paraná discute abastecimento na América Latina

Diretor-presidente da Ceasa Paraná Eder Bublitz participa de debates sobre o futuro dos mercados de abastecimento na...Notícias
Ler artigo
Convocação aos sócios da ABRDEOE

Convocação aos sócios da ABRDEOE

Convocação aos sócios da ABRDEOENotícias
Ler artigo
Comunidade Capão Raso e Pinheirinho reage ao fechamento da 3ª CIA e apela pela manutenção

Comunidade Capão Raso e Pinheirinho reage ao fechamento da 3ª CIA e apela pela manutenção

Conseg Capão Raso e Região, lideranças, empresários locais, Ministério Públicomais vereador Tico Kusma e deputada...Notícias
Ler artigo
Jovem morre após colisão com Camaro em alta velocidade

Jovem morre após colisão com Camaro em alta velocidade

Rodovia dos MinériosNotícias
Ler artigo
Simpósio de Qualificação Político Eleitoral em Curitiba

Simpósio de Qualificação Político Eleitoral em Curitiba

Entre os dias 21 e 22 de agosto Curitiba será palco de um evento exclusivo voltado à formação política: o Primeiro...Notícias
Ler artigo
Ventosaterapia: Técnica Milenar com Benefícios e Cuidados Essenciais

Ventosaterapia: Técnica Milenar com Benefícios e Cuidados Essenciais

A Ventosaterapia, pertencente à Medicina Tradicional Chinesa, é uma técnica terapêutica que utiliza copos para...Notícias
Ler artigo
AECIC Promove Encontro Estratégico com o Prefeito

AECIC Promove Encontro Estratégico com o Prefeito

A AECIC sediou um evento estratégico de grande importância para a região e para a cidade, reunindo 112 empresários...Notícias
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#corinthians#paranaCampeonato Brasileiro#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas