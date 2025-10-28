Antonina é oficialmente a Capital Nacional da Bala de Banana

O Governo Federal oficializou, por meio da Lei nº 15.237, sancionada em 23 de outubro de 2025, o reconhecimento de Antonina (PR) como Capital Nacional da Bala de Banana.

A medida, assinada pelo vice-presidente da República no exercício da Presidência, valoriza uma tradição que há décadas faz parte da cultura e da economia local, consolidando a identidade antoninense.

A produção artesanal da bala de banana é uma das principais fontes de renda do município, impulsionando o turismo e garantindo sustento a dezenas de famílias.

Para a prefeita Rozane Osaki, o novo título representa o reconhecimento nacional do empenho e da dedicação dos produtores da cidade.

“Esse reconhecimento é uma vitória para todos os antoninenses. Ele reafirma o nosso potencial, a nossa cultura e a força do nosso povo”, declarou a gestora.

Com a sanção da lei, Antonina passa a integrar oficialmente o mapa nacional como referência na fabricação da bala de banana produto símbolo do Paraná, conhecido por unir tradição, sabor e identidade cultural.

📎 Fonte: Prefeitura de Antonina / Governo Federal