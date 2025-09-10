Izzy Mais
Redão motos
Notícias

Adolescente desaparecido em São José dos Pinhais completa seis meses sem notícias

Erick Rian Duarte Santos

16
Nesta semana, a família de Erick Rian Duarte Santos, de 16 anos, completa seis meses sem informações sobre o paradeiro do jovem, desaparecido em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo relatos, Erick saiu de casa por volta das 13h do dia 21 de fevereiro e não retornou. As últimas imagens registradas por câmeras de segurança mostram o adolescente abrindo o portão do condomínio, aguardando um vizinho entrar e seguindo calmamente pela rua até desaparecer do campo de visão.

A carteira com dinheiro e o celular foram deixados em casa;

Antes de sair, Erick apagou aplicativos, jogos e conversas do aparelho, preservando apenas os contatos da família;

Reprodução 

Descrito como um jovem reservado e com poucos amigos, ele estava em tratamento contra depressão;

Até então, nunca havia dado sinais de querer fugir de casa.

A Polícia Civil analisa câmeras da região e conseguiu identificar o adolescente caminhando em direção ao Parque São José. No entanto, buscas apontaram que ele não chegou a entrar no local. Os investigadores tentam recuperar mensagens apagadas do celular em busca de novas pistas.

Os familiares acreditam que Erick possa ter marcado um encontro com alguém desconhecido e reforçam o apelo para que ele retorne.

Reprodução 

A última localização conhecida é o bairro Cidade Jardim, em São José dos Pinhais. Qualquer informação pode ser repassada às autoridades pelos seguintes canais:

Polícia Militar: 190

Polícia Civil: 197

Disque Denúncia: 181

A família pede que a população continue compartilhando o caso e colaborando com informações que possam levar ao reencontro do jovem.

Tags:
DesaparecidoProcurado#São José dos PinhaisErick Rian#paranaDesaparecimentoAjude Encontrar#famíliaDesesperoPolíciaCompartilharJovemDepressãoFugaCelular
