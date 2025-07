Comunidade Capão Raso e Pinheirinho reage ao fechamento da 3ª CIA e apela pela manutenção

Representantes do Conseg Capão Raso e Região, lideranças comunitárias, empresários locais e o Ministério Público, ciceroneados pelo vereador Tico Kusma e pela deputada estadual Márcia Huçulak — filhos do bairro — foram recebidos pelo secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, Cel. Hudson, junto a outros coronéis responsáveis pelo planejamento da Polícia Militar, pela Coordenação dos Conselhos Comunitários do Estado e pelo representante do 1º Comando da Capital.

O objetivo da reunião foi dialogar sobre a anunciada reestruturação dos batalhões da PM no Estado e a desmobilização da 3ª Companhia do 13º Batalhão de Curitiba, localizada atualmente no bairro Pinheirinho. O encontro, realizado na sede da SESP-PR, foi marcado por um forte apelo da comunidade por diálogo e pela preservação das conquistas locais em segurança pública.

A principal preocupação gira em torno da desmobilização da 3ª Companhia da PM e responsável pelo policiamento nos bairros Pinheirinho, Capão Raso e parte do Xaxim. Criada em 2017, após forte mobilização popular iniciada em 2012 — inclusive com a fundação do Conseg Capão Raso — a companhia é fruto direto da ação comunitária e dos comerciantes, motivados por um crime de alto impacto que gerou comoção e exigência por mais policiamento na região. Desde então, a presença ostensiva da Polícia Militar transformou a realidade local e, segundo os moradores e comerciantes, sem a Companhia os prejuízos seriam inestimáveis.

Por parte da Secretaria de Segurança, a proposta de reestruturação, que reduz o número de companhias para apenas três por batalhão na capital, está fundamentada na modernização da estrutura da PM, com o objetivo de aumentar o número de policiais nas ruas e otimizar a distribuição do efetivo. Também foi informado que a criação do 33º Batalhão, no centro da cidade, atenderá ao alto volume de ocorrências na região sem afetar o atendimento nos bairros, e que a decisão para esta abertura foi fundamentada em critérios técnicos.

Os representantes da comunidade apresentaram três propostas para que a Polícia Militar analise com atenção. Como deliberação, o Secretário de Segurança Pública e os Comandantes se comprometeram a avaliá-las e dar um retorno à comunidade em uma nova reunião, a ser agendada em breve.

Enquanto isso, a 3ª Companhia permanecerá aberta e em funcionamento.