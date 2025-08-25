Convocação aos sócios da ABRDEOE

Vimos através desta publicação em jornal, a ABRDEOE convoca os sócios que se interessarem em concorrer a diretoria da Associação, que estão abertas as inscrições de chapas do dia 01 de setembro a 19 de setembro 2025.

A eleições ocorrrerão no dia 20 de setembro nas intalações da Associação de Moradores do Conjunto Parigot de Souza. Na Rua Professora Delminda Santos Fernandes,nº 90, Bairro Sitio Cercado, Horário às 15h30 da tarde.

Curitiba, 20 de agosto de 2025.

A diretoria.

Sandra L.L. Prats