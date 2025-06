AECIC Promove Encontro Estratégico com o Prefeito

A Associação das Empresas da Cidade Industrial de Curitiba (AECIC) sediou na manhã do dia 26 de junho um evento estratégico de grande importância para a região e para a cidade. Reunindo 112 empresários associados num total superior a 150 pessoas, entre convidados e autoridades, tiveram a oportunidade de participar de um diálogo direto com o prefeito Eduardo Pimentel e os empresários da região. A iniciativa permitiu que o presidente da AECIC,Alaídes Francisco de Oliveira, apresentasse as reivindicações dos empresáriosao prefeito, que, por sua vez, aproveitou a ocasião para prestar contas de seus primeiros seis meses de gestão em Curitiba.

O presidente Alaídes iniciou o evento destacando a importância do encontro para a AECIC e o valor da proximidade entre o poder público e o setor empresarial: "Todo mundo tem seus compromissos, mas é sempre bom parar um pouco para a gente conversar e prestar um pouco de conta sobre o nosso trabalho na cidade de Curitiba, então muito obrigado pela presença de cada um" afirmou.

O prefeito Eduardo Pimentel enfatizou o caráter estratégico do encontro, que acontece às vésperas de completar seis meses de sua gestão. "É importante esse momento para a gente contar um pouco, ouvir, receber demandas, e esse foi um dos grandes compromissos que eu fiz enquanto candidato, de que estaria andando a cidade, de que estaria conversando com as entidades, conversando com as associações, estando perto," disse o prefeito. Ele reforçou a importância de receber informações sem filtros e de conversar diretamente com pessoas preparadas e exemplos de sucesso no empreendedorismo curitibano.

Durante o evento, o prefeitoprestou contas de diversas ações e projetosem andamento na capital paranaense que você pode acompanhar em matéria especial publicada em nossas redes sociais e o site www.gazetadobairro.com.br:

Nova Administração Regional da CIC:Pimentel anunciou que, no final de agosto, será entregue a nova administração regional da Cidade Industrial de Curitiba, a maior obra pública de edificação em andamento na cidade. Localizada na Vila Nossa Senhora da Luz, o novo espaço promete trazer maior segurança e funcionalidade para a região.

Duplicação do Contorno Norte:O prefeito destacou o início das obras de duplicação do Contorno Norte, uma demanda antiga e urgente para a segurança viária. Ele mencionou a presença de Sérgio, presidente da Via Araucária, concessionária responsável, e João Saroli, reforçando a parceria para que até 2027 as pistas sejam quadriplicadas.

Obras de Pavimentação com Concreto:Pimentel detalhou as obras de pavimentação em concreto que estão sendo realizadas, especialmente nas regiões doCachoeiraeCapão Raso. Ele destacou a durabilidade do concreto, que "está perto do preço do asfalto, só que ele tem o dobro de durabilidade e a metade da manutenção."

Faixas Exclusivas para o Inter 2:O prefeito ressaltou que as novas pavimentações garantirão uma faixa exclusiva para o ônibus do Inter 2, a segunda maior linha da cidade. Essa medida visa reduzir em até 20 minutos o tempo de percurso diário para os usuários, proporcionando "40 minutos de qualidade de vida, de estar com os filhos, de fazer um estudo, de fazer um esporte ou de descansar. Isso é qualidade de vida, é isso que nós buscamos."

Andamento das Obras na Monsenhor Ivone Loureiro (Campina do Siqueira):O prefeito abordou a situação da obra na Monsenhor Ivone Loureiro, próxima ao Campina do Siqueira, na Rua Arthur Bernardes. Após um desacordo comercial com a empresa anterior, o contrato foi rescindido amigavelmente. A prefeitura assumiu os trabalhos com equipe própria para limpar a área e garantir o fluxo de veículos até que uma nova licitação seja concluída, já que o projeto envolve um contrato internacional com recursos do BID. Pimentel garantiu que "nós queremos obras com qualidade, dentro do prazo e que aconteçam."

Novas Trincheiras e Viadutos:O prefeito anunciou o lançamento, no próximo mês, de duas importantes trincheiras de transposição da Linha Verde, um investimento de R$ 90 milhões proveniente do Governo do Estado, em parceria com o governador Ratinho Jr. Essas obras, em binário, serão licitadas entre oCapão Rasoe oXaxim. Além disso, a médio prazo, estão sendo finalizados os projetos executivos para dois viadutos na Avenida Marechal, com o objetivo de criar um trinário de viadutos e mais uma transposição. Essas são, segundo ele, "obras de legado, não são obras de gestão, são obras de legado."