Coritiba vence América em casa e se mantém perto do G4

O Coritiba reencontrou o caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro ao bater o América-MG por 1 a 0, nesta segunda-feira (19), no Couto Pereira, pela oitava rodada. O gol solitário da partida foi marcado por Sebastián Gómez, ainda no primeiro tempo, e garantiu o fim de uma sequência de duas derrotas consecutivas do Alviverde.

Com o resultado, o Coxa subiu para a sétima colocação, com 13 pontos, apenas dois atrás do G-4. Já o América-MG estacionou nos 10 pontos e caiu para o 14º lugar.

O início do duelo foi de domínio mineiro, com boas chances criadas por Willian Bigode e Josepher, mas o goleiro Pedro Morisco brilhou para manter o empate. Aos 22 minutos, em cobrança de escanteio, Matheus Mendes afastou mal, e Sebastián Gómez aproveitou a sobra para marcar o gol que definiria o placar.

Na segunda etapa, o América-MG aumentou a pressão, mas esbarrou novamente nas defesas seguras de Morisco. O Coritiba, recuado, apostou nos contra-ataques e segurou o resultado até o fim, mesmo sob vaias da torcida pela postura defensiva.

Na próxima rodada, o Coritiba enfrenta o Criciúma fora de casa, enquanto o América-MG recebe o Atlético-GO em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

Coritiba 1 x 0 América-MG

Série B – 8ª rodada

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Guilherme Aquino (Maicon), Bruno Melo e Zeca; Filipe Machado (Geovane), Sebas Gómez e Josué; Vini Paulista (Walisson), Nicolas Careca (Ruan Assis) e Gustavo Coutinho (Dellatorre). Técnico: Mozart.

América-MG: M. Mendes; Júlio César, Mariano, Lucão e Paulinho (Marlon); Cauã Barros, Kauã Diniz (Elizari) e Jhosefe; Figueiredo, Stênio e Willian Dubgod. Técnico: William Batista.

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 19 de maio de 2025, às 21h35.

📍 Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR).

🏟️ Público: 13.360.

💸 Renda: R$ 185.866,00.

🔎 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ).

🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ).

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA).

⚽ Gols: Sebastián Gómez, aos 22′ do 1º T (CFC).

🟨 Cartões Amarelos: Sebastián Gómez, Geovane (CFC); Stênio (AME).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.