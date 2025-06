Cody Walker pode retornar como Brian O’Conner em "Velozes e Furiosos 11"?

Nos últimos dias, começaram a circular nas redes sociais rumores de que Cody Walker, irmão do falecido ator Paul Walker, teria sido confirmado no elenco de Velozes e Furiosos 11 para reviver o icônico personagem Brian O’Conner.





Reprodução Internet

A notícia, que rapidamente ganhou força entre os fãs da franquia, sugere que a participação de Cody seria uma homenagem emocionante e simbólica ao legado deixado por Paul, morto em um trágico acidente de carro em 2013.

De acordo com essas especulações, a presença de Cody em Velozes 11 marcaria uma despedida definitiva e comovente do personagem, encerrando sua história de forma grandiosa e à altura do impacto que Brian teve na franquia ao longo dos anos.

Emoção não faltaria, especialmente para os fãs que acompanham a saga desde o início.





Reprodução Universal Pictures

No entanto, até o momento, nenhuma fonte oficial confirmou essa informação. Nem a Universal Pictures, responsável pela franquia, nem membros do elenco ou da equipe de produção fizeram qualquer anúncio formal sobre o retorno de Cody Walker ou sobre o futuro de Brian O’Conner no próximo filme.

Vale lembrar que Cody e Caleb Walker já participaram de Velozes e Furiosos 7 (2015), ajudando a finalizar as cenas do personagem após a morte de Paul.

Desde então, Brian foi mantido vivo dentro do universo da franquia, mas afastado da ação principal uma forma respeitosa de homenagear o ator original.

Reprodução Universal Pictures