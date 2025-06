Tiago Zeglin assume seu mandato com dupla responsabilidade

No constante movimento da nossa querida Curitiba, as oportunidades se mesclam nas mais diversas áreas, abrindo espaço para a chegada de novos talentos. Aqui entre os leitores da Gazeta do Bairro temos um bom exemplo desta mobilidade dentro da cena política. O exemplo traz consigo mais que novas ideias, um jovem que chega também com a responsabilidade de preservar um legado familiar de serviço público. É o caso do vereador Tiago Zeglin, filho de Tito Zeglin que, com apenas 43 anos, começa a emergir com bom destaque na Câmara Municipal.



Tiago Zeglin assume com a responsabilidade de manter um legado

Assustado com a violência de um acidente fatal no bairro onde nasceu, Tiago fez um pronunciamento forte e emotivo na Tribuna da Câmara, repercutindo o trágico acidente ocorrido na Rua Ipiranga, que resultou em morte. O vereador não apenas lamentou o ocorrido, mas também fez um apelo à consciência dos motoristas e cobrou providências para a segurança no local.

Em entrevista à Gazeta do Bairro, Tiago Zeglin, recebeu o editor Humberto Schvabe em seu gabinete, onde abordou o tema com a seriedade que o assunto exige. “A gente está muito firme nessa luta de acabar com o cruzamento da morte que tem ali hoje", referindo-se ao perigoso cruzamento das ruas Francisco Raitani (a rápida Bairro-Centro) com a Rua Ipiranga, na divisa entre o Capão Raso e o Pinheirinho.

O acidente, causado pela imprudência de um motorista que avançou o sinal vermelho, é um reflexo de um problema que a comunidade já vem alertando há tempos. "A comunidade já vem há algum tempo nos acionando, acionando o nosso mandato, solicitando, cobrando uma intervenção da prefeitura neste local".

A Herança Política e a Construção da Própria História

Tiago Zeglin destacando a influência de sua criação, Tiago falou de sua própria visão de futuro. "Quando eu nasci, em 1982, o meu pai já era vereador. Então, eu cresci vendo o meu pai fazer a boa política, a boa política, a política do compromisso, a política do resultado, de atender bem as pessoas, de encaminhar as demandas, de cobrar soluções".

Ele expressou gratidão pela oportunidade de dar continuidade a essa tradição. Conseguiu chegar “e Deus lhe deu a oportunidade de ganhar essa eleição, junto com o povo, junto com as pessoas, o pai me ajudou demais também." No entanto, Thiago faz questão de frisar que sua atuação vai além da herança paterna com a cabeça, honrar a história do pai, E ir mais longe construindo a sua própria."

Destacou também sua felicidade quando um eleitor vai até ele para fazer uma visita, levar uma sugestão para a cidade, ou outras demandas para o nosso mandato, para a gente encaminhar, cobrar, destacando sua maior proposta de campanha, que foi construir junto, junto com todos.

A conversa terminou com um tom de parceria e otimismo, reforçando o compromisso do jovem vereador com a população de Curitiba. "Estamos juntos".

Com uma postura que une a experiência de um sobrenome tradicional na política curitibana à energia e ao desejo de construir seu próprio caminho, Tiago Zeglin se firma como uma voz importante na Câmara Municipal, falando em nome da região.

