Deputado Mauro Moraes: Uma Vida Dedicada a Política

Reportagem especial com o Vereador Mauro Moraes, focando em sua trajetória e nova missão de eleger Moro para governdor.





Conhecido por sua trajetória longeva com 11 vitórias consecutivas da Câmara Municipal de Curitiba à Assembléia Legislativa, o Deputado Estadual Mauro Moraes é uma pessoa que dispensa apresentações. Com uma trajetória que inclui passagem como Secretário de Estado, Moraes agora embarca em uma nova e significativa missão: apoiar a pré-candidatura de Sérgio Moro ao governo do Paraná.

Em uma conversa exclusiva em seu gabinete, rodeado por quadros que contam sua história política, Mauro Moraes falou sobre os desafios e as expectativas para essa nova empreitada.

"Você acabou de falar a verdade", iniciou Moraes, referindo-se à sua dedicação e aos resultados alcançados. Ele relembrou sua recente atuação no Governo do Estado: "Nós acabamos de cumprir uma missão do governador. Fizemos do Paraná o maior celeiro de emprego do Brasil. Quando assumi (a Secretaria de Estado de Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná), ela praticamente não existia e, em dois anos, o estado se tornou o que mais emprega através das Agências do Trabalhador e do CAGED no Brasil. Se for considerar per capita, somos o primeiro também."

A Nova Missão: Sérgio Moro no Governo do Estado

Agora, o foco de Mauro Moraes se volta para a campanha de Sérgio Moro. "Vim em uma nova missão, a convite do amigo Sérgio Moro. Tenho certeza e convicção que, sem dúvida, ele deve ser o nosso próximo governador".

Moraes destaca a importância de Moro para a política paranaense e brasileira: "Vim aceitar essa missão de trabalhar ao lado dele pela integridade, lisura e honestidade. Ele é um ícone, um fenômeno hoje, a nível de Paraná, por todo o trabalho que fez durante aquele processo em que prendeu o atual presidente da república, prendeu ministro, prendeu os maiores empresários do Brasil porque estavam com desonestidade."

O deputado não poupou elogios à Operação Lava Jato, defendendo seu retorno: "A Lava Jato foi uma coisa maravilhosa porque impedia que houvesse corrupção na época. Acho que devia voltar a Lava Jato hoje para que pudéssemos também passar esse temor, nem que seja a nível de política, de empresários, para que não haja corrupção."

Combate à Corrupção e Segurança Pública

A parceria com Sérgio Moro, segundo Moraes, tem dois pilares fundamentais: "Eu me somei ao Sérgio Moro no combate à corrupção e também no combate à falta de segurança. No Paraná, precisamos ainda olhar com muito carinho essa segurança. Acho que a população muitas vezes fica aterrorizada, amedrontada com os índices de criminalidade que existem."

Ele reconhece os avanços, mas ressalta a necessidade de mais ações: "É evidente que o Paraná avançou muito, mas tem muito a fazer ainda em termos de segurança. Então, eu e o senador Moro temos essa missão de combate à corrupção e combate à violência no estado do Paraná. Nós até criamos o movimento 'Paraná Sem Violência'."

Pioneirismo e Confiança em Mais uma Vitória

A confiança de Mauro Moraes na vitória de Sérgio Moro é palpável. "É o único político que teve a coragem e convicção de caminhar desde o início junto com o senador Sérgio Moro. Tenho certeza que sairemos vitoriosos e que o Moro vai fazer um governo extraordinário", declarou. Ele também ressalta que Moro lidera as pesquisas de opinião, "nadando, como se diz, ganhando de braçada de seus adversários."

Finalizando a conversa, Mauro Moraes fez questão de agradecer ao eleitorado curitibano e paranaense, que o acompanha há décadas. "Agradeço ao povo, principalmente de Curitiba, porque nós somos o único político no Paraná que bateu o recorde de ganhar 11 eleições seguidas. Isso nunca aconteceu com nenhum outro político na história do Paraná."

Mauro Moraes, com sua experiência e uma disposição invejável está até mesmo rejuvenicido com esta incumbência que assume de atuar como um líder na articulação da pré-candidatura de Sérgio Moro. Mostra-se mais uma vez pronto para correr da casa em casa, para novos desafios, convicto de que sua trajetória, pautada pelo trabalho e pela dedicação ao Paraná, vai servir para consolidar ainda mais a candidatura do seu amigo o Senador Sergio Moro.