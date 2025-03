Cristiano Ronaldo revela por que ainda não se casou

Há quase nove anos juntos, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ainda não oficializaram a união, o que sempre gerou curiosidade entre os fãs.

Em uma recente declaração, o astro português finalmente esclareceu o motivo, mas sua resposta deixou muitos surpresos.

Durante sua participação no reality show Soy Georgina, da Netflix, que acompanha a vida da modelo, o atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, afirmou que o casamento pode acontecer em breve. No entanto, segundo ele, é preciso que ocorra um momento especial antes da oficialização.

Georgina revelou que seus amigos frequentemente brincam sobre a demora para o casamento e mencionou que, desde o lançamento da música El Anillo, de Jennifer Lopez, muitos a cantam para Cristiano em tom de provocação. No entanto, segundo a influenciadora, a decisão não depende apenas dela.

Cristiano Ronaldo explicou que, para ele, o casamento não é apenas um evento simbólico, mas algo que deve acontecer no momento certo. "Eu sempre digo a ela: [vamos nos casar] quando tivermos aquele clique. Como tudo em nossa vida. E ela sabe do que estou falando. Pode ser em um ano, seis meses, um mês... Tenho 1.000% de certeza de que vai acontecer", garantiu o jogador.

Georgina é mãe biológica de duas filhas de Cristiano Ronaldo, Alana Martina e Bella Esmeralda.

Além disso, já afirmou se considerar mãe também de Cristiano Ronaldo Jr. e dos gêmeos Mateo e Eva, filhos do craque gerados por barriga de aluguel.





Reprodução/Instagram