Pregador mirim é proibido de pregar e usar redes sociais

O jovem pregador Miguel Oliveira, de 15 anos, utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira (1º) para se manifestar de forma enigmática, após ter sido alvo de uma decisão do Conselho Tutelar que o proíbe de pregar, viajar e utilizar plataformas digitais por tempo indeterminado.

Em um story no Instagram, Miguel compartilhou o versículo bíblico de Mateus 10:22 – "E odiados de todos sereis por causa do meu nome; mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo" – em uma aparente alusão à situação que enfrenta.

A publicação foi acompanhada por uma imagem simbólica, na qual ele aparece com a boca vedada, sugerindo censura.

A medida do Conselho Tutelar foi tomada após uma reunião com os pais do adolescente e sua liderança espiritual.

A determinação inclui a proibição de ministrar em igrejas e participar de eventos religiosos. Caso a decisão não seja respeitada, os responsáveis legais de Miguel poderão sofrer sanções, incluindo a perda da guarda do menor.

Miguel Oliveira ganhou notoriedade nas redes sociais por suas pregações e supostas revelações.

Um dos episódios que mais repercutiu foi a fala em inglês "of the king, the power", que se tornou alvo de críticas e memes nas redes. A expressão, além de estar fora de contexto linguístico, teria sido copiada de outro pregador.

Outro momento que gerou controvérsia ocorreu quando o jovem apareceu em um vídeo rasgando supostos laudos médicos de uma fiel diagnosticada com leucemia. Na ocasião, declarou diante da congregação: “Eu rasgo o câncer, filtro o teu sangue e curo a leucemia”.