Simpósio de Qualificação Político Eleitoral em Curitiba

Curitiba sedia o Primeiro Simpósio de Qualificação Político Eleitoral nos dias 21 e 22 de agosto

Nos dias21 e 22 de agosto de 2025, Curitiba será palco de um evento exclusivo voltado à formação política: oPrimeiro Simpósio de Qualificação Político Eleitoral. Com entrada gratuita, o simpósio acontecerá noAuditório da UniOPET – Campus Centro Cívico, com vagas limitadas einscrições já abertas.

Voltado a lideranças públicas, pré-candidatos, profissionais da comunicação e do direito eleitoral, o encontro busca capacitar agentes políticos comestratégias práticas, conteúdo técnico e ética aplicada à vida pública. A programação incluipalestras, painéis e mentoriasconduzidas por especialistas renomados, abordando temas como:

Oratória e posicionamento público





Legislação eleitoral e regras atualizadas





Planejamento de campanha e marketing político





Estratégias digitais e redes sociais





Gestão de mandato com foco em resultado





O simpósio é uma realização do Gestor PúblicoSantiago Aguiar, mestre em Ciências Políticas Internacionais, especialista em Estratégia e Marketing Político, autor do livro“Estratégias de Campanha Políticas: Conquistando Corações, Mentes e Eleições”. Com 25 anos de experiência na vida pública e atualCoordenador de Assuntos Comunitários da Prefeitura de Curitiba,lotado na Regional CIC, Santiago traz ao evento sua vivência em campanhas estaduais e municipais, além de mandatos legislativos e executivos.

“Nosso compromisso é contribuir para uma política mais qualificada, moderna e conectada com os desafios reais da sociedade. O simpósio é um espaço de aprendizado, troca e inspiração”, afirma Aguiar.

Quem pode participar

O evento é destinado adeputados, vereadores, prefeitos, assessores parlamentares, comunicadores, juristas, jornalistase principalmente apré-candidatos às eleições de 2026 e 2028.

SERVIÇO

I Simpósio de Qualificação Político Eleitoral

📅 Data: 21 e 22 de agosto de 2025 (quinta e sexta-feira)

📍 Local: Auditório da UniOPET – Campus Centro Cívico

📌 Endereço: Rua Nilo Peçanha, 1501 – Curitiba/PR

🎫 Entrada gratuita – Inscrição antecipada obrigatória

🚗 Estacionamento gratuito no local

🔗 Inscrições e informações:www.simposiodequalificacaopolitico.com