Papa Leão XIV canoniza Carlo Acutis

O Vaticano celebrou neste domingo (7) a canonização de Carlo Acutis, reconhecido como o primeiro santo da geração millennial.

A cerimônia, realizada na Praça de São Pedro, foi a primeira conduzida pelo papa Leão XIV, eleito em maio, e reuniu mais de 80 mil fiéis, segundo estimativas do Vaticano.

Com a canonização, Acutis passa oficialmente a ser chamado de santo, um título que, para a Igreja Católica, reconhece uma vida dedicada à santidade e confirma que a pessoa está no céu.

Em seu discurso à multidão, o pontífice destacou a importância do exemplo de Acutis, especialmente para os jovens: “Todos nós somos chamados a ser santos. Este é um convite para não desperdiçarmos nossas vidas, mas direcioná-las para o alto e transformá-las em obras-primas”.

Carlo Acutis, que se tornou conhecido como o “padroeiro da internet”, conquistou seguidores ao unir fé e tecnologia. Ainda adolescente, ele aprendeu programação para criar sites voltados à divulgação da fé católica, tornando-se inspiração para jovens dentro e fora da Igreja.

O jovem morreu em 12 de outubro de 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia, data que coincide com o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Sua beatificação ocorreu em 2020, após o Vaticano reconhecer o primeiro milagre atribuído a ele: a cura de uma criança brasileira que tocou em uma de suas relíquias, em Campo Grande (MS), em 12 de outubro de 2010.

A canonização de Acutis marca não apenas o reconhecimento de sua trajetória, mas também reforça a aproximação da Igreja Católica com as novas gerações, mostrando que fé e modernidade podem caminhar lado a lado.