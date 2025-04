Gato britânico completa 30 anos

O britânico Leslie Greenhough afirma que sua gata Millie, que completou recentemente 30 anos, pode ser a felina mais velha do mundo.

Para comemorar a data, ele organizou uma festa especial, com direito a um bolo personalizado no formato do rosto da gata.

Apesar de três décadas parecerem pouco na contagem humana, a idade de Millie equivale a impressionantes 138 anos felinos. Segundo Leslie, o segredo para a longevidade do animal está nos cuidados diários e em uma alimentação diferenciada, que inclui salmão, camarões, frango e água mineral. “Ela também adora uma pequena costela chinesa. Dou a ela muito amor e carinho, e acredito que isso tenha contribuído para sua saúde e longevidade”, declarou ao jornal New York Post.

Millie foi adotada em 1995 por Paula, esposa de Leslie, que já faleceu. Na época, a gata tinha apenas três meses. No entanto, a ausência de documentos oficiais pode dificultar seu reconhecimento pelo Guinness World Records.

A expectativa de vida de um gato doméstico geralmente varia entre 13 e 20 anos. Atualmente, o recorde pertence a Creme Puff, um gato do Texas que viveu 38 anos e três dias, entre 1967 e 2005.

Um close de Millie. (Foto: William Lailey/SWNS)





Bolo de aniversário de Millie com uma foto do rosto dela nele. (Foto: William Lailey/SWNS)