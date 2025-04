Irmãos separados na infância se reencontram

Uma história surpreendente de reencontro familiar veio à tona em Blumenau (SC), onde dois irmãos separados ainda na infância descobriram, após anos de busca, que trabalharam juntos por uma década, como patrão e funcionário, sem saber do vínculo sanguíneo que os unia.

Antônio Nunes cresceu sem notícias dos dois irmãos mais novos, entregues para adoção em 1980. Criado pela avó, ele sempre manteve viva a esperança de reencontrá-los, apesar de desconhecer seus nomes ou paradeiro. A justificativa dada pela mãe à época foi a falta de condições para cuidar de todos os filhos.

O primeiro reencontro aconteceu em 2016, quando Jefferson Greueli, um dos irmãos, soube da adoção após a morte do pai adotivo. Com o apoio da mãe adotiva, ele buscou sua origem e conseguiu localizar Antônio. Juntos, iniciaram uma longa busca pelo irmão mais novo, mas encontraram poucas pistas. A única informação relevante veio de uma cabeleireira que intermediou a adoção na rodoviária e se lembrava apenas do nome do pai adotivo: João.

A busca parecia ter chegado a um impasse, até que a mesma cabeleireira relatou ter visto o irmão perdido votando em Blumenau. O que ninguém imaginava é que ele já fazia parte da vida de Antônio.

Maicon Luciani, funcionário da empresa de Antônio e amigo próximo, era o irmão caçula procurado. A descoberta veio por acaso, durante uma conversa informal em uma viagem de trabalho.

Maicon mencionou que era adotado e que seu sobrenome de nascimento era Nunes. Antônio, surpreso, ligou os pontos. A confirmação veio quando Maicon relatou que sua adoção foi mediada por uma cabeleireira da rodoviária.

"Você é meu irmão!", exclamou Antônio, emocionado. O choque inicial logo deu lugar à alegria quando as histórias se confirmaram.

Jefferson, o irmão do meio, recebeu a notícia com entusiasmo e, pouco depois, os três marcaram um churrasco para celebrar o reencontro. Após anos de buscas e incertezas, a família finalmente estava reunida.

“A vida é uma caixinha de surpresas”, afirmou Antônio, agora com o coração em paz.





Foto: Reprodução/Instagram