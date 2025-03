Morre Nelson Rebello, o Oil Man de Curitiba.

O biólogo Nelson Rebello, de 64 anos, conhecido como Oil Man, teve sua morte confirmada neste sábado (29). Figura folclórica de Curitiba, ele ficou famoso por percorrer as ruas da cidade vestindo apenas uma sunga e com o corpo coberto de óleo.

Rebello estava internado no Hospital Evangélico desde a última segunda-feira (24), após ser atacado pelo próprio cachorro em sua casa, no bairro Bacacheri.

O incidente ocorreu quando ele tropeçou no animal ao entrar na residência, resultando em mordidas no braço e uma luxação no ombro. Durante a internação, surgiram suspeitas de embolia pulmonar, complicação que teria levado ao óbito.

A morte do Oil Man acontece no mesmo dia em que Curitiba celebra seus 332 anos, marcando o fim de uma trajetória que fez dele uma figura icônica na capital paranaense.





Reprodução/Redes sociais