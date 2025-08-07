Redão motos
Athletico elimina o São Paulo nos pênaltis

E avança na Copa do Brasil

118
O Athletico garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao eliminar o São Paulo na noite desta quarta-feira (6), na Ligga Arena, em Curitiba.

Após vencer por 1 a 0 no tempo normal e empatar o placar agregado (2 a 2), o Furacão levou a melhor nas penalidades: 3 a 0.


O confronto começou com um lance decisivo logo aos 3 minutos do primeiro tempo. O goleiro Rafael, do São Paulo, foi expulso após sair da área e cometer falta em Viveros, impedindo uma chance clara de gol.

Com a expulsão, o técnico Hernán Crespo foi obrigado a sacar o meio-campista Rodriguinho para a entrada do goleiro reserva Jandrei.

A partida seguiu tensa, com poucas oportunidades claras e muitas faltas.

No segundo tempo, Luciano chegou a balançar as redes para o Tricolor, mas o gol foi anulado por impedimento.

Aos 23 minutos, Esquivel recebeu passe de Renan Peixoto e finalizou com precisão, marcando o gol que levou o jogo para os pênaltis.

Nas cobranças, Giuliano, Esquivel e Steven Mendoza converteram para o time paranaense.

Do lado tricolor, nenhuma cobrança foi convertida: o goleiro Santos defendeu os chutes de Sabino, Tapia e Jandrei, consolidando a classificação rubro-negra.

O Athletico agora aguarda o sorteio da CBF para conhecer seu adversário nas quartas de final.


Ficha Técnica

Athletico 1×0 São Paulo

Copa do Brasil – Oitavas de final – Jogo de volta

Athletico: Santos; Benavidez, Léo e Esquivel; Kauã Moraes (Renan Peixoto), Patrick, Dudu (Alan Kardec), Zapelli (Giuliano) e Léo Derik (Leozinho); Mendoza e Viveros. Técnico: Fábio Moreno.

São Paulo: Rafael; Arboleda (Sabino), Ferraresi e Alan Franco; Cédric, Bobadilla (Marcos Antônio), Rodriguinho (Jandrei), Alisson e Enzo Diaz; Luciano (Tapia) e Ferreira (Pablo Maia). Técnico: Hernán Crespo.


🗓️ Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto de 2025, às 19h30.

📍 Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG).

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG).

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

⚽ Gols: Esquivel (23/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Viveros, Léo, Zapelli (CAP), Bobadilla, Arboleda (SAO).

🟥 Cartões Vermelhos: Rafael (SAO).

🏟️ Público: 30.078 pessoas

