Athletico elimina o São Paulo nos pênaltis

O Athletico garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao eliminar o São Paulo na noite desta quarta-feira (6), na Ligga Arena, em Curitiba.
Após vencer por 1 a 0 no tempo normal e empatar o placar agregado (2 a 2), o Furacão levou a melhor nas penalidades: 3 a 0.
O confronto começou com um lance decisivo logo aos 3 minutos do primeiro tempo. O goleiro Rafael, do São Paulo, foi expulso após sair da área e cometer falta em Viveros, impedindo uma chance clara de gol.
Com a expulsão, o técnico Hernán Crespo foi obrigado a sacar o meio-campista Rodriguinho para a entrada do goleiro reserva Jandrei.
A partida seguiu tensa, com poucas oportunidades claras e muitas faltas.
No segundo tempo, Luciano chegou a balançar as redes para o Tricolor, mas o gol foi anulado por impedimento.
Aos 23 minutos, Esquivel recebeu passe de Renan Peixoto e finalizou com precisão, marcando o gol que levou o jogo para os pênaltis.
Nas cobranças, Giuliano, Esquivel e Steven Mendoza converteram para o time paranaense.
Do lado tricolor, nenhuma cobrança foi convertida: o goleiro Santos defendeu os chutes de Sabino, Tapia e Jandrei, consolidando a classificação rubro-negra.
O Athletico agora aguarda o sorteio da CBF para conhecer seu adversário nas quartas de final.
Ficha Técnica
Athletico 1×0 São Paulo
Copa do Brasil – Oitavas de final – Jogo de volta
Athletico: Santos; Benavidez, Léo e Esquivel; Kauã Moraes (Renan Peixoto), Patrick, Dudu (Alan Kardec), Zapelli (Giuliano) e Léo Derik (Leozinho); Mendoza e Viveros. Técnico: Fábio Moreno.
São Paulo: Rafael; Arboleda (Sabino), Ferraresi e Alan Franco; Cédric, Bobadilla (Marcos Antônio), Rodriguinho (Jandrei), Alisson e Enzo Diaz; Luciano (Tapia) e Ferreira (Pablo Maia). Técnico: Hernán Crespo.
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 6 de agosto de 2025, às 19h30.
📍 Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR).
🔎 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG).
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG).
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).
⚽ Gols: Esquivel (23/2º).
🟨 Cartões Amarelos: Viveros, Léo, Zapelli (CAP), Bobadilla, Arboleda (SAO).
🟥 Cartões Vermelhos: Rafael (SAO).
🏟️ Público: 30.078 pessoas
Athletico#Athletico ParanaenseFutebol#Série Bcopa do brasilSão Paulo#corinthians#PalmeirasArena da Baixada#SantosGoleiroPênalti
Admilson Leme