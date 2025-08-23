Coxa fica no 0 a 0 com o Remo no Couto Pereira

O Coritiba não conseguiu furar a defesa do Remo e ficou no empate sem gols, neste sábado (23), no Couto Pereira, em duelo válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar do placar em branco, a partida foi bastante agitada, com direito a expulsão do goleiro Pedro Morisco e boas oportunidades criadas por ambos os lados.

O primeiro tempo começou em ritmo mais cadenciado, mas logo os goleiros entraram em ação. O Remo finalizou primeiro, aos 11 minutos, e logo na sequência, Sebastián Gómez arriscou de longe, exigindo grande defesa de Marcelo Rangel.

Pouco depois, Josué cruzou para Clayson, que obrigou o goleiro do Leão a trabalhar novamente. Do outro lado, Pedro Morisco também apareceu bem em chegada perigosa da equipe visitante.

Nos minutos finais, o destaque foi Josué, que sofreu falta na entrada da área. Ele mesmo cobrou, mas Rangel fez nova defesa, mesmo com o desvio na barreira. Ainda antes do intervalo, o português deu dois “chapéus” seguidos em um adversário, arrancando aplausos da torcida e cartão amarelo para Marrony.

Na volta do intervalo, o Coritiba começou melhor, com João Almeida sendo bastante acionado pela esquerda. Em uma jogada individual, o lateral achou Lucas Ronier, que acertou o travessão.

Aos 13 minutos, porém, o panorama da partida mudou. O goleiro Pedro Morisco acabou expulso após acertar uma cotovelada dentro da área. O árbitro Rodrigo Nunez de Sá confirmou o vermelho depois da checagem no VAR, mas anulou o pênalti ao entender que o arqueiro havia sofrido falta no lance.

Pouco depois, Matheus Davó também recebeu cartão vermelho por falta em Sebastián Gómez, mas após revisão, a punição foi reduzida para amarelo. Mesmo em desvantagem numérica, o Coritiba seguiu pressionando e criou boas chances, mas parou mais uma vez em Marcelo Rangel.

Nos minutos finais, a torcida chegou a comemorar um pênalti marcado pelo árbitro em toque de mão de Klaus, mas a revisão anulou a penalidade. Sem mais alterações, o jogo terminou mesmo em 0 a 0.

O resultado mantém o Coxa, ao menos de forma provisória, na liderança da competição, agora com 43 pontos. A posição, no entanto, ainda depende do confronto entre Goiás e América-MG, que também se enfrentam neste sábado. Já o Leão chegou a 35 pontos e aparece na sexta colocação.

Na próxima rodada, o Alviverde enfrenta o Operário, no Germano Krüger, no sábado (29), às 19h. O time paraense, por sua vez, recebe o Criciúma, no Baenão, na quinta-feira (28).

FICHA TÉCNICA

Coritiba 0 x 0 Remo

Série B – 23ª rodada

Coritiba: : Pedro Morisco; Tiago Cóser (João Almeida), Maicon, Jacy e Zeca; Filipe Machado (De Pena), Sebastián Gómez (Walisson) e Josué; Lucas Ronier, Clayson (Pedro Rangel) e Dellatorre . Técnico: Mozart.

Remo: Marcelo Rangel, Nathan, Camatunga, Reynaldo e Sávio; Caio Vinicius, Jaderson; Diego Hernandez (Régis), Marrony (Nicolas Ferreira) e Marcelinho; Matheus Davó (Eduardo Melo) Técnico: Antônio Oliveira.

🗓️ Data e horário: sábado, 23 de agosto de 2025, às 16h00..

📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

🚩 Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO).

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

⚽ Gols: nenhum

🟨 Cartões Amarelos: Sebatián Gómez (CFC); Marrony (REM).

🟥 Cartões Vermelhos: Pedro Morisco (CFC) ;

🏟️ Público: 35.315 pessoas

💸 Renda: R$ 901.618,00.



