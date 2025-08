Athletico é dominado pelo São Paulo no primeiro jogo da Copa do Brasil

O São Paulo saiu na frente no duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, mas o Athletico mostrou que ainda está na briga. Nesta quinta-feira (31), no Morumbi, o Tricolor venceu por 2 a 1, mas viu o Rubro-Negro reagir no fim da partida, com um gol salvador de Kevin Viveros aos 41 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o time paulista tem a vantagem do empate no confronto de volta, marcado para a próxima quarta-feira (6), às 19h30, na Arena da Baixada. Já o Furacão precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga direta nas quartas de final. Caso vença por um gol, a disputa será decidida nos pênaltis.

O técnico Odair Hellmann aproveitou a partida para dar rodagem ao elenco e experimentar uma nova configuração tática. Ao todo, foram sete mudanças em relação à equipe que empatou com a Ferroviária na última rodada da Série B. As novidades incluíram a estreia de Benavídez como titular na lateral-direita, além das promessas Riquelme e Dudu no meio-campo.

Logo no início, Alan Kardec levou perigo com uma cabeçada que passou rente à trave. No entanto, o São Paulo rapidamente assumiu o controle da posse de bola e buscou o gol com insistência. A recompensa veio aos 30 minutos, quando Pablo Maia acertou um belo chute colocado para abrir o placar. O Athletico só voltou a incomodar nos minutos finais da primeira etapa, novamente com Kardec, parado por boa defesa de Jandrei.

Na volta do intervalo, as entradas de Zapelli e Viveros deram mais agressividade ao ataque do Furacão, mas o São Paulo seguiu dominando o ritmo da partida. O segundo gol saiu aos 31 minutos: Rodriguinho fez bela jogada individual, superando três marcadores antes de tocar para Ferreira, que finalizou com precisão.

Quando o duelo parecia definido, Kevin Viveros apareceu para reacender as esperanças athleticanas. O atacante aproveitou passe de Zapelli e marcou seu gol aos 41 minutos, diminuindo a diferença e mantendo a disputa em aberto.

Antes do reencontro decisivo pela Copa do Brasil, o Athletico volta a campo neste domingo (3), às 18h30, para enfrentar o Paysandu pela Série B, em Curitiba. Já o São Paulo tem compromisso pela Série A no mesmo dia, às 20h30, contra o Internacional, no Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA

São Paulo 2×1 Athletico

Copa do Brasil – Oitavas de final – Jogo de ida

São Paulo: Jandrei; Alan Franco, Arboleda e Sabino; Cédric Soares (Maik), Pablo Maia (Bobadilla), Marcos Antônio (Alisson), Rodriguinho e Wendell (Enzo Díaz); Ferreira e André Silva (Luciano). Técnico: Hernán Crespo.

Athletico: Santos; Belezi, Habraão e Léo Pelé; Benavídez, Patrick, Riquelme, Dudu Kogitzki (Mendoza) e Fernando (Felipinho); Giuliano (Zapelli) e Alan Kardec (Viveros). Técnico: Odair Hellmann.

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 31 de julho de 2025, às 19h30.

📍 Local: Morumbi, São Paulo (SP).

🔎 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC).

🚩 Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC).

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).

⚽ Gols: Pablo Maia (31/1º), Ferreira (31/2º), Viveros (41/2º)

🟨 Cartões Amarelos: Wendell, Cédric Soares (SAO), Belezi (CAP).

🟥 Cartões Vermelhos: Odair Hellmann.