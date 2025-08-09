Coritiba fica no empate com a Chapecoense no Couto Pereira

Coritiba ficou no empate sem gols com a Chapecoense, na noite desta sexta-feira (8), no Couto Pereira, em duelo válido pela 21ª rodada da Série B 2025.
Com o resultado, o Coxa chegou aos 39 pontos e assumiu momentaneamente a liderança da competição, mas pode ser ultrapassado neste sábado, caso o Goiás vença o Operário. A equipe catarinense, por sua vez, soma 34 pontos e permanece na quarta colocação.
O início foi equilibrado no Couto Pereira. O Coritiba criou a primeira boa chance aos sete minutos, quando Dellatorre finalizou para fora. A Chapecoense respondeu com perigosos contra-ataques, levando trabalho à defesa coxa-branca.
A partir dos 25 minutos, o time da casa passou a controlar a partida e pressionar em busca do gol. Aos 31, o goleiro Léo Vieira precisou fazer duas grandes defesas, em chutes de Sebá e Dellatorre. No lance seguinte, Josué acertou a trave. Apesar das oportunidades, o placar seguiu zerado até o intervalo.
Na volta do vestiário, o Coxa retomou a pressão e quase marcou logo no primeiro minuto, em finalização de Lucas Ronier que passou perto. No entanto, duas substituições forçadas nas laterais, devido a lesões, acabaram diminuindo o ritmo do time paranaense.
Mesmo tentando aumentar a intensidade na reta final, o Coritiba não conseguiu transformar o domínio em gol, e o empate sem gols prevaleceu, deixando as duas equipes com um ponto cada.
Na próxima rodada, o Alviverde enfrenta o Novorizontino fora de casa, na quinta-feira (14), às 21h35. Já a Chape volta a campo no domingo (17), às 16h, contra o Paysandu, em Chapecó.
FICHA TÉCNICA
Coritiba 0 x 0 Chapecoense
Série B – 21ª rodada
Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva (Bruno Melo (João Almeida)), Maicon, Tiago Cóser (Vini Paulista) e Zeca; Jacy, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho (Clayson) e Dellatorre (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart.
Chapecoense: Léo Vieira; Doma, Bruno Leonardo (Bressan) e João Paulo; Maílton (Gabriel Inocêncio), Rafael Carvalheira, Márcio Júnior (Ítalo), Giovanni Augusto e Walter Clar; Marcinho (Pedro Martins) e Neto Pessoa (Perotti). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
🗓️ Data e horário: sexta-feira 8 de agosto de 2025, às 21h35.
📍 Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).
🏟️ Público: 22.040 pessoas (20.257 pagantes).
💸 Renda: R$ 373.430,00.
🔎 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ).
🚩 Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ) e Wallace Muller Barros Santos (RJ).
🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).
⚽ Gols: sem gols.
🟨 Cartões Amarelos: Alex Silva, Bruno Melo, Zeca (CFC); Bruno Leonardo, Pedro Martins (CHA).
🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.
Fernando Plantes