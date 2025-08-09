Conth Contabilidade
Redão motos
Menu
Cadastre-se
Login
Esportes

Coritiba fica no empate com a Chapecoense no Couto Pereira

Mesmo com o empate, Coxa assume a liderança da Série B, mas depende de derrota do Goiás no complemento da rodada

31
JP Pacheco / CFCCoritiba fica no empate com a Chapecoense no Couto Pereira

Coritiba ficou no empate sem gols com a Chapecoense, na noite desta sexta-feira (8), no Couto Pereira, em duelo válido pela 21ª rodada da Série B 2025.

Com o resultado, o Coxa chegou aos 39 pontos e assumiu momentaneamente a liderança da competição, mas pode ser ultrapassado neste sábado, caso o Goiás vença o Operário. A equipe catarinense, por sua vez, soma 34 pontos e permanece na quarta colocação.

O início foi equilibrado no Couto Pereira. O Coritiba criou a primeira boa chance aos sete minutos, quando Dellatorre finalizou para fora. A Chapecoense respondeu com perigosos contra-ataques, levando trabalho à defesa coxa-branca.

A partir dos 25 minutos, o time da casa passou a controlar a partida e pressionar em busca do gol. Aos 31, o goleiro Léo Vieira precisou fazer duas grandes defesas, em chutes de Sebá e Dellatorre. No lance seguinte, Josué acertou a trave. Apesar das oportunidades, o placar seguiu zerado até o intervalo.

Na volta do vestiário, o Coxa retomou a pressão e quase marcou logo no primeiro minuto, em finalização de Lucas Ronier que passou perto. No entanto, duas substituições forçadas nas laterais, devido a lesões, acabaram diminuindo o ritmo do time paranaense.

Mesmo tentando aumentar a intensidade na reta final, o Coritiba não conseguiu transformar o domínio em gol, e o empate sem gols prevaleceu, deixando as duas equipes com um ponto cada.

Na próxima rodada, o Alviverde enfrenta o Novorizontino fora de casa, na quinta-feira (14), às 21h35. Já a Chape volta a campo no domingo (17), às 16h, contra o Paysandu, em Chapecó.

FICHA TÉCNICA

Coritiba 0 x 0 Chapecoense

Série B – 21ª rodada

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva (Bruno Melo (João Almeida)), Maicon, Tiago Cóser (Vini Paulista) e Zeca; Jacy, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho (Clayson) e Dellatorre (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart.

Chapecoense: Léo Vieira; Doma, Bruno Leonardo (Bressan) e João Paulo; Maílton (Gabriel Inocêncio), Rafael Carvalheira, Márcio Júnior (Ítalo), Giovanni Augusto e Walter Clar; Marcinho (Pedro Martins) e Neto Pessoa (Perotti). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

🗓️ Data e horário: sexta-feira 8 de agosto de 2025, às 21h35.

📍 Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

🏟️ Público: 22.040 pessoas (20.257 pagantes).

💸 Renda: R$ 373.430,00.

🔎 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ).

🚩 Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ) e Wallace Muller Barros Santos (RJ).

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

⚽ Gols: sem gols. 

🟨 Cartões Amarelos: Alex Silva, Bruno Melo, Zeca (CFC); Bruno Leonardo, Pedro Martins (CHA).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.


Tags:
Coritibacoxaalviverdebrasileiro B#Chapecoense
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Esportes

Athletico elimina o São Paulo nos pênaltis

Athletico elimina o São Paulo nos pênaltis

E avança na Copa do BrasilEsportes
Ler artigo
Athletico só empata com o Paysandu na Arena da Baixada

Athletico só empata com o Paysandu na Arena da Baixada

Com o resultado o Furacão se afasta do G4 e o sonho de voltar a elite, cada dia fica mais distanteEsportes
Ler artigo
Coritiba vence o Vila Nova fora de casa e assume a liderança da Série B

Coritiba vence o Vila Nova fora de casa e assume a liderança da Série B

Mesmo com um a menosEsportes
Ler artigo
Athletico é dominado pelo São Paulo no primeiro jogo da Copa do Brasil

Athletico é dominado pelo São Paulo no primeiro jogo da Copa do Brasil

Furacão não teve boa atuação, mas gol de Viveros deixa time vivo na luta pelas quartas de finalEsportes
Ler artigo
Athletico deixa vitória escapar nos minutos finais contra o América-MG

Athletico deixa vitória escapar nos minutos finais contra o América-MG

Série BEsportes
Ler artigo
Coritiba só empata com o Amazonas no Couto Pereira

Coritiba só empata com o Amazonas no Couto Pereira

Coxa sai na frente com gol de Maicon, mas sofre o empate na etapa final e vê liderança escapar na última rodada do...Esportes
Ler artigo
Bruno Nestor é anunciado como novo reforço do SV Neuhof, da Alemanha

Bruno Nestor é anunciado como novo reforço do SV Neuhof, da Alemanha

Transferência InternacionalEsportes
Ler artigo
Athletic e Coritiba empatam em partida equilibrada

Athletic e Coritiba empatam em partida equilibrada

e com dois gols anulados pelo VAREsportes
Ler artigo
Com erro de arbitragem, Athletico fica no empate com a Ferroviária

Com erro de arbitragem, Athletico fica no empate com a Ferroviária

Furacão vencia até os 35 do segundo tempo, quando juiz assinalou penalidade em bola que bate no rosto de DuduEsportes
Ler artigo
Athletico sofre virada e perde para o Volta Redonda

Athletico sofre virada e perde para o Volta Redonda

Série BEsportes
Ler artigo
Coritiba é goleado pelo Paysandu, perde liderança e invencibilidade em casa

Coritiba é goleado pelo Paysandu, perde liderança e invencibilidade em casa

Coxa foi surpreendido pelo Papão da Curuzu em pleno Couto PereiraEsportes
Ler artigo
Morre Flávio Pantera, ex-goleiro de Athletico e Paraná Clube

Morre Flávio Pantera, ex-goleiro de Athletico e Paraná Clube

LutoEsportes
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolGazeta do BairroCoritibaBrasileirão#corinthiansCampeonato BrasileiroAthletico#Memphis Depay#parana

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas