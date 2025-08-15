Lucas Ronier brilha e Coritiba derrota Novorizontino em duelo direto pelo G4

Em confronto direto na parte de cima da tabela, o Coritiba venceu o Novorizontino por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (14), no Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte, pela 22ª rodada da Série B 2025. O atacante Lucas Ronier foi o grande destaque da partida, marcando os dois gols do Coxa, enquanto Matheus Frizzo descontou para os paulistas.

O duelo colocava frente a frente o melhor mandante contra o melhor visitante da competição. E, diante de pouco mais de 1,4 mil torcedores — número abaixo do esperado, mesmo com a oferta de 2 mil ingressos gratuitos pela diretoria do Novorizontino —, o time da casa sofreu sua primeira derrota como anfitrião nesta Série B.

Mesmo atuando fora de casa, o Coritiba mostrou superioridade desde os primeiros minutos. Logo aos três, Jacy obrigou o goleiro adversário a fazer boa defesa. A pressão se transformou em gol aos 17 minutos: após jogada pela esquerda, Lucas Ronier pegou a sobra e finalizou cruzado para abrir o placar.

O Novorizontino tentou reagir, mas não conseguiu criar grandes oportunidades contra a meta de Pedro Morisco. Assim, o Coxa foi para o intervalo em vantagem.

Na volta do intervalo, o time paulista passou a ter mais posse de bola, enquanto o Coritiba se defendia e buscava contra-ataques. Aos 10 minutos, Pedro Morisco salvou o Coxa com uma grande defesa em chute de Rômulo.

O empate veio aos 31 minutos: Raí Ramos arriscou de fora da área, a bola desviou em Matheus Frizzo e enganou o goleiro alviverde.

Quando o jogo parecia se encaminhar para o empate, brilhou novamente a estrela de Lucas Ronier. Aos 42 minutos, o atacante formado na base driblou um marcador e bateu cruzado para decretar o 2 a 1 final.

Com a vitória, o Coritiba assumiu a liderança provisória, somando 42 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Goiás, que no sábado (16) enfrenta o Vila Nova no clássico goiano. O Novorizontino permanece em terceiro lugar, com 36 pontos.

O próximo compromisso do Coxa será no sábado (23), às 16h, no Couto Pereira, contra o Remo. Já o Novorizontino volta a campo na sexta-feira (22), às 21h35, diante do Criciúma, em Santa Catarina.

FICHA TÉCNICA

Novorizontino 1 x 2 Coritiba

Série B – 22ª rodada

Novorizontino: Airton; Dantas, César Martins, Patrick e Mayk; FábioMatheus, Jean Irmer, Raí Ramos e Rômulo; Waguininho (Matheus Frizzo) e Caio Dantas. Técnico: Umberto Louzer.

Coritiba: Pedro Morisco; Tiago Cóser, Maicon, Jacy e João Almeida; Filipe Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Clayson (Iury Castilho) e Dellatorre (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart.

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 14 de agosto de 2025, às 21h35.

📍 Local: estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

🔎 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB).

🚩 Assistentes: Luís Filipe Gonçalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB).

🖥️ VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO).

⚽ Gols: Lucas Ronier (2x) e Matheus Frizzo.

🟨 Cartões Amarelos: Rômulo, Patrick, Bruno José, Luís Oyama e Matheus Frizzo (NOV); Dellatorre, Tiago Cóser e Iury Castilho (CFC).

🟥 Cartões Vermelhos: Nenhum.



