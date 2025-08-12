Athletico abre 2 a 0, mas leva virada do Criciúma

O Athletico deixou escapar mais uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro.
Mesmo abrindo 2 a 0 no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, o Furacão acabou derrotado por 4 a 2, chegando a seis partidas sem vencer na competição.
O Rubro-Negro iniciou melhor e construiu a vantagem ainda no primeiro tempo.
Mendoza, em cobrança de pênalti, abriu o placar aos 24 minutos, e Kauã Moraes ampliou sete minutos depois, após assistência de Zapelli.
Antes do intervalo, Rodrigo, descontou para os catarinenses aos 49 minutos.
Na etapa final, o Criciúma partiu para cima e empatou logo no início, com Nicolas convertendo pênalti.
Aos 20 minutos, Matheus Trindade aproveitou rebote da zaga para virar o placar, e Rodrigo, novamente, marcou o quarto gol aos 36 minutos.
Nos acréscimos, o argentino Gáston Benevídez ainda teve um gol anulado.
Com o placar, o Athletico passa a ter a defesa mais vazada da competição, com 31 gols sofridos em 21 partidas.
O Athletico permanece com 26 pontos, cai para o 12º lugar e vê a distância para o G4 aumentar para oito pontos.
O próximo compromisso será no sábado (16), às 20h30, contra o Cuiabá, na Arena da Baixada.
Ficha Técnica
Criciúma 4 x 2 Athletico
Série B – 21ª rodada
Criciúma: Alisson; Rodrigo, Marcelo Benevenuto (João Carlos) e Leandro Castán; Marcinho, Matheus Trindade, Jonatha Robert (Jean Carlos), Gui Lobo e Felipinho; Diego Gonçalves (Sassá) e Nicolas (Borasi). Técnico: Eduardo Baptista.
Athletico: Santos; Benavídez, Léo (Alan Kardec) e Esquivel; Kauã Moraes (Belezi), Felipinho (Leozinho), Dudu (Luiz Fernando), Zapelli (Giuliano) e Patrick; Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
🗓️ Data e horário: segunda-feira, 11 de agosto de 2025, às 19h.
📍 Local: estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).
🔎 Árbitro: João Vitor Gobi (SP).
🚩 Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP).
🖥️ VAR: José Claudio Rocha Filho (SP).
⚽ Gols: Mendoza (29/1º), Kauã Moraes (31/1º), Rodrigo (46/1º), Nicolas (9/2º), Matheus Trindade (20/2º) e Rodrigo (36/2º).
🟨 Cartões Amarelos: Marcelo Benevenuto, Marcinho e Rodrigo (CRI), Mendoza, Benavídez e Luiz Fernando (CAP).
Athletico#Athletico Paranaensefuracão#Série BCriciúmaFutebol#corinthiansJuventudeBrasileirãoFutebol Nacional
Admilson Leme