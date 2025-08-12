Conth Contabilidade
Izzy Mais
Menu
Cadastre-se
Login
Esportes

Athletico abre 2 a 0, mas leva virada do Criciúma

Série B

24
Foto Gilson Lobo/AGIFAthletico abre 2 a 0, mas leva virada do Criciúma

O Athletico deixou escapar mais uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro.

Mesmo abrindo 2 a 0 no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, o Furacão acabou derrotado por 4 a 2, chegando a seis partidas sem vencer na competição.

O Rubro-Negro iniciou melhor e construiu a vantagem ainda no primeiro tempo.

Mendoza, em cobrança de pênalti, abriu o placar aos 24 minutos, e Kauã Moraes ampliou sete minutos depois, após assistência de Zapelli. 

Antes do intervalo, Rodrigo, descontou para os catarinenses aos 49 minutos.

Na etapa final, o Criciúma partiu para cima e empatou logo no início, com Nicolas convertendo pênalti. 

Aos 20 minutos, Matheus Trindade aproveitou rebote da zaga para virar o placar, e Rodrigo, novamente, marcou o quarto gol aos 36 minutos. 

Nos acréscimos, o argentino Gáston Benevídez ainda teve um gol anulado.

Com o placar, o Athletico passa a ter a defesa mais vazada da competição, com 31 gols sofridos em 21 partidas.

O Athletico permanece com 26 pontos, cai para o 12º lugar e vê a distância para o G4 aumentar para oito pontos. 

O próximo compromisso será no sábado (16), às 20h30, contra o Cuiabá, na Arena da Baixada.

Ficha Técnica

Criciúma 4 x 2 Athletico
Série B – 21ª rodada

Criciúma: Alisson; Rodrigo, Marcelo Benevenuto (João Carlos) e Leandro Castán; Marcinho, Matheus Trindade, Jonatha Robert (Jean Carlos), Gui Lobo e Felipinho; Diego Gonçalves (Sassá) e Nicolas (Borasi). Técnico: Eduardo Baptista.

Athletico: Santos; Benavídez, Léo (Alan Kardec) e Esquivel; Kauã Moraes (Belezi), Felipinho (Leozinho), Dudu (Luiz Fernando), Zapelli (Giuliano) e Patrick; Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 11 de agosto de 2025, às 19h.
📍 Local: estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).
🔎 Árbitro: João Vitor Gobi (SP).
🚩 Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP).
🖥️ VAR: José Claudio Rocha Filho (SP).
⚽ Gols: Mendoza (29/1º), Kauã Moraes (31/1º), Rodrigo (46/1º), Nicolas (9/2º), Matheus Trindade (20/2º) e Rodrigo (36/2º).
🟨 Cartões Amarelos: Marcelo Benevenuto, Marcinho e Rodrigo (CRI), Mendoza, Benavídez e Luiz Fernando (CAP).

Tags:
Athletico#Athletico Paranaensefuracão#Série BCriciúmaFutebol#corinthiansJuventudeBrasileirãoFutebol Nacional
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Esportes

Coritiba fica no empate com a Chapecoense no Couto Pereira

Coritiba fica no empate com a Chapecoense no Couto Pereira

Mesmo com o empate, Coxa assume a liderança da Série B, mas depende de derrota do Goiás no complemento da rodadaEsportes
Ler artigo
Athletico elimina o São Paulo nos pênaltis

Athletico elimina o São Paulo nos pênaltis

E avança na Copa do BrasilEsportes
Ler artigo
Athletico só empata com o Paysandu na Arena da Baixada

Athletico só empata com o Paysandu na Arena da Baixada

Com o resultado o Furacão se afasta do G4 e o sonho de voltar a elite, cada dia fica mais distanteEsportes
Ler artigo
Coritiba vence o Vila Nova fora de casa e assume a liderança da Série B

Coritiba vence o Vila Nova fora de casa e assume a liderança da Série B

Mesmo com um a menosEsportes
Ler artigo
Athletico é dominado pelo São Paulo no primeiro jogo da Copa do Brasil

Athletico é dominado pelo São Paulo no primeiro jogo da Copa do Brasil

Furacão não teve boa atuação, mas gol de Viveros deixa time vivo na luta pelas quartas de finalEsportes
Ler artigo
Athletico deixa vitória escapar nos minutos finais contra o América-MG

Athletico deixa vitória escapar nos minutos finais contra o América-MG

Série BEsportes
Ler artigo
Coritiba só empata com o Amazonas no Couto Pereira

Coritiba só empata com o Amazonas no Couto Pereira

Coxa sai na frente com gol de Maicon, mas sofre o empate na etapa final e vê liderança escapar na última rodada do...Esportes
Ler artigo
Bruno Nestor é anunciado como novo reforço do SV Neuhof, da Alemanha

Bruno Nestor é anunciado como novo reforço do SV Neuhof, da Alemanha

Transferência InternacionalEsportes
Ler artigo
Athletic e Coritiba empatam em partida equilibrada

Athletic e Coritiba empatam em partida equilibrada

e com dois gols anulados pelo VAREsportes
Ler artigo
Com erro de arbitragem, Athletico fica no empate com a Ferroviária

Com erro de arbitragem, Athletico fica no empate com a Ferroviária

Furacão vencia até os 35 do segundo tempo, quando juiz assinalou penalidade em bola que bate no rosto de DuduEsportes
Ler artigo
Athletico sofre virada e perde para o Volta Redonda

Athletico sofre virada e perde para o Volta Redonda

Série BEsportes
Ler artigo
Coritiba é goleado pelo Paysandu, perde liderança e invencibilidade em casa

Coritiba é goleado pelo Paysandu, perde liderança e invencibilidade em casa

Coxa foi surpreendido pelo Papão da Curuzu em pleno Couto PereiraEsportes
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolGazeta do BairroCoritibaBrasileirão#corinthiansCampeonato BrasileiroAthletico#Memphis Depay#parana

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas