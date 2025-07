Athletico vence o Amazonas e encosta no G4

O Athletico conquistou uma vitória importante na noite deste sábado (5), ao bater o Amazonas por 1 a 0, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado marca um feito inédito: foi o primeiro triunfo do Furacão em solo amazonense na história do clube.

A única vez que o Athletico havia jogado no estado foi em 1975, quando saiu derrotado em dois confrontos por 2 a 0, contra o Rio Negro e Nacional.





Primeiro Tempo

Mesmo com maior posse de bola, o Amazonas encontrou dificuldades para criar chances reais de gol.

Já o time paranaense começou melhor e quase abriu o placar logo aos oito minutos, em jogada individual de Luiz Fernando, que obrigou o goleiro Pedro Caracoci a fazer grande defesa.

O gol do Furacão saiu aos 19 minutos, após cruzamento de Zapelli, Alan Kardec apareceu bem posicionado na área e completou para o fundo da rede.

No acréscimos, o Athletico quase ampliou. Kauã Moraes recebeu de Zapelli, finalizou em cima do goleiro, e no rebote, Patrick teve o chute bloqueado.

Foto: José Tramontin/athletico

Segundo Tempo

Na volta do intervalo, o time manteve o ritmo ofensivo e chegou a balançar as redes novamente com Alan Kardec, após troca de passes com Zapelli. No entanto, o árbitro assinalou impedimento e anulou o lance.

A resposta do Amazonas veio aos 12 minutos, quando Rodríguez aproveitou erro de recuo da defesa adversária, mas finalizou para fora.

Aos 22 minutos, nova oportunidade com Ramires, que cabeceou com perigo após cobrança de falta de Joaquin Torre.

Aos 26, Luiz Fernando chegou a marcar em jogada de velocidade, mas o gol também foi invalidado por impedimento.

A equipe amazonense ainda terminou com um a menos. Aos 45 minutos, Luan Silva foi expulso por acertar o peito de Belezi com a sola da chuteira ao tentar dominar a bola.





(Foto: Divulgação/Athletico-PR)

Como Fica?

Com a vitória, o Athletico soma agora 23 pontos e sobe para a sexta colocação na tabela, ficando a apenas um ponto do G4. Já o Amazonas permanece na 19ª posição, com 14 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Próximos Jogos

O próximo compromisso do Furacão será no sábado (12), às 20h30, contra o Goiás, na Ligga Arena, em Curitiba. O Amazonas volta a campo na segunda-feira (15), às 19h30, diante do Cuiabá, na Arena Pantanal.

Ficha Técnica

Amazonas 0 x 1 Athletico

Campeonato Brasileiro Série B – 15ª rodada

Amazonas: Pedro Caracoci; Wellington Nascimento; Rafael Vitor e Fabiano; Thomás Luciano (Akapo), Larry Vásquez; Gabriel Domingos (Cocote), Rafael Tavares (Bruno Ramires) e Riza Durmisi (Joaquín Torres); Kevin Ramírez e Aldair Rodríguez (Luan Silva). Técnico: Guilherme Alves.

Athletico: Mycael; Kauã Morais, Beleza, Léo Pelé e Esquivel; Raul, Felipinho (Tevis), Patrick e Zapelli (João Cruz); Luiz Fernando e Alan Kardec (Renan Peixoto). Técnico: Odair Hellmann.

🗓️ Data e horário: sábado, 5 de julho de 2025, às 20h30.

📍 Local: Carlos Zamith, em Manaus (AM).

🔎 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP).

🚩 Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Raphael de Albuquerque Lima (SP).

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

⚽ Gols: Alan Kardec, aos 20/1º (CAP)

🟨 Cartões Amarelos: Felipinho (CAP) e Bruno Ramires, Wellington Nascimento e Rafael Vitor (AMA).

🟥 Cartão Vermelho: Luan Silva (AMA).

🏟️ Público: 2.787 total.