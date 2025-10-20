Redão motos
Conth Contabilidade
Menu
Cadastre-se
Login
Esportes

AtleTiba termina sem gols, Coritiba segue líder e Athletico se complica na tabela

Em jogo que sobraram cartões e confusões, equipes passam em branco no ataque e clássico acaba no 0x0

27
Robson Mafra/Gazeta PressAtleTiba termina sem gols, Coritiba segue líder e Athletico se complica na tabela

O clássico entre Coritiba e Athletico terminou sem gols, neste domingo (19), no Couto Pereira, em duelo válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um jogo marcado por tensão, cartões e poucas oportunidades claras, o 0 a 0 persistiu até o apito final, deixando a rivalidade como o grande destaque da partida.

Com o empate, o Coritiba segue na liderança da competição, com 57 pontos, mas vê a diferença para o vice-líder cair para três pontos. Já o Athletico caiu para a oitava colocação, com 50 pontos, quatro a menos que o Novorizontino, que fecha o G4.

O início de jogo foi de nervosismo, como costuma acontecer nos clássicos. Logo no primeiro minuto, Pedro Morisco errou na saída de bola, e Viveros quase abriu o placar ao acionar Julimar, que não conseguiu finalizar. O Athletico começou melhor, com mais presença ofensiva, enquanto o Coritiba demorou a se ajustar.

O confronto, porém, logo se tornou truncado, com muitas faltas e erros técnicos. Aos 28 minutos, o lateral Bruno Melo, do Coritiba, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por retardar um arremesso lateral. Com um jogador a menos, o técnico Mozart precisou reorganizar a equipe, tirando Clayson para reforçar o sistema defensivo.

Na volta do intervalo, ambos os times buscaram mudanças ofensivas e o jogo ganhou mais ritmo. Logo aos três minutos, Sebastian Gómez finalizou de fora da área, com perigo. Pouco depois, Viveros venceu Maicon na corrida e caiu dentro da área após disputa com Jacy. O VAR revisou o lance por vários minutos e, apesar do contato, a arbitragem assinalou falta do atacante no início da jogada.

O episódio aumentou a temperatura do clássico. Houve muitas reclamações, jogadas duras e até objetos arremessados das arquibancadas, um dos quais teria atingido o técnico Odair Hellmann.

Nos minutos finais, Odair lançou o time ao ataque, chegando a atuar com cinco jogadores ofensivos. O Coritiba, por outro lado, recuou as linhas e apostou nos contra-ataques. Apesar da maior posse de bola do Furacão, quem levou mais perigo foi o Coxa, em chegadas de Lucas Ronier, mas o marcador permaneceu inalterado.

Na próxima rodada, o Coxa enfrenta o Volta Redonda, no sábado (25), às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira. O Furacão, por sua vez, volta a campo na segunda-feira (27), às 21h30, contra o Amazonas, na Arena da Baixada.

FICHA TÉCNICA

Coritiba 0 x 0 Athletico

Campeonato Brasileiro Série B – 33ª rodada

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Filipe Guimarães (De Pena), Sebastián Gómez e Josué (Vini Paulista); Clayson (Tiago Cóser), Yuri Castilho (Zeca) e Gustavo Coutinho (Lucas Ronier). Técnico: Mozart.

Athletico: Santos; Aguirre, Arthur Dias (Madson) e Léo Pelé; Benavídez (Luiz Fernando), Patrick (Velasco), Dudu, Zapelli e Léo Derik (Leozinho); Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

🗓️ Data e horário: domingo, 19 de outubro de 2025, às 18h30.

📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Anderson Daronco (RS).

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS).

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).

⚽ Gols: nenhum

🟨 Cartões Amarelos: Aguirre, Arthur Dias, Léo Derik, Santos, Viveros e Zapelli (CAP) e De Pena, Sebastián Gómez, Tiago Cóser e Bruno Melo (CFC).

🟥 Cartões Vermelhos: Bruno Melo (CFC).

🏟️ Público: 36.393 pagantes (38.762 total).

💸 Renda: R$ 1.822.060,00.




Tags:
atletibaAthleticoCoritibarubro-negroalviverdecoxafuracãobrasileiro B
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Esportes

Athletico empata com o Avaí e se distancia do G4

Athletico empata com o Avaí e se distancia do G4

Série BEsportes
Ler artigo
Brasil perde de virada e Japão vence pela primeira vez na história

Brasil perde de virada e Japão vence pela primeira vez na história

Seleção Brasileira chegou a abrir 2 a 0 no placar; derrota é a segunda de Ancelotti no comandoEsportes
Ler artigo
Coritiba tropeça em Cuiabá e adia chance de abrir vantagem na liderança

Coritiba tropeça em Cuiabá e adia chance de abrir vantagem na liderança

Série BEsportes
Ler artigo
Athletico perdeu para o Remo e deixa o g4

Athletico perdeu para o Remo e deixa o g4

Série BEsportes
Ler artigo
Brasil goleia a Coréia do Sul em Seul

Brasil goleia a Coréia do Sul em Seul

A seleção brasileira fez tudo o que o técnico Carlo Ancelotti queria: venceu, mostrou atitude e deu espetáculo no...Esportes
Ler artigo
Coritiba vence Atlético-GO e abre boa vantagem na liderança

Coritiba vence Atlético-GO e abre boa vantagem na liderança

Vitória importantissíma para o acesso do CoxaEsportes
Ler artigo
Atlético-GO domina e goleia o Athletico em Goiânia

Atlético-GO domina e goleia o Athletico em Goiânia

Série BEsportes
Ler artigo
Coritiba vence o Botafogo-SP e segue na liderança

Coritiba vence o Botafogo-SP e segue na liderança

Com primeiro tempo incisivo e segunda etapa administrada, Coxa tem duelo tranquilo e seguroEsportes
Ler artigo
Jovem promessa das artes marciais amplia série invicta

Jovem promessa das artes marciais amplia série invicta

João Rocha do PinheirinhoEsportes
Ler artigo
Athletico vence o Operário na Arena e entra no G4

Athletico vence o Operário na Arena e entra no G4

Furacão fez o gol no início da partida, salta para o terceiro lugar e agora seca Coritiba e NovorizontinoEsportes
Ler artigo
Criciúma vence o Coritiba no Couto Pereira

Criciúma vence o Coritiba no Couto Pereira

Série BEsportes
Ler artigo
Athletico continua imparável e vence o Athletic em Minas

Athletico continua imparável e vence o Athletic em Minas

Com gols de Viveros, Julimar e Leozinho, Furacão ganha mais uma vez e está um ponto atrás do quarto colocadoEsportes
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#corinthiansCampeonato Brasileiro#parana#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas