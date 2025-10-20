AtleTiba termina sem gols, Coritiba segue líder e Athletico se complica na tabela

O clássico entre Coritiba e Athletico terminou sem gols, neste domingo (19), no Couto Pereira, em duelo válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em um jogo marcado por tensão, cartões e poucas oportunidades claras, o 0 a 0 persistiu até o apito final, deixando a rivalidade como o grande destaque da partida.
Com o empate, o Coritiba segue na liderança da competição, com 57 pontos, mas vê a diferença para o vice-líder cair para três pontos. Já o Athletico caiu para a oitava colocação, com 50 pontos, quatro a menos que o Novorizontino, que fecha o G4.
O início de jogo foi de nervosismo, como costuma acontecer nos clássicos. Logo no primeiro minuto, Pedro Morisco errou na saída de bola, e Viveros quase abriu o placar ao acionar Julimar, que não conseguiu finalizar. O Athletico começou melhor, com mais presença ofensiva, enquanto o Coritiba demorou a se ajustar.
O confronto, porém, logo se tornou truncado, com muitas faltas e erros técnicos. Aos 28 minutos, o lateral Bruno Melo, do Coritiba, foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por retardar um arremesso lateral. Com um jogador a menos, o técnico Mozart precisou reorganizar a equipe, tirando Clayson para reforçar o sistema defensivo.
Na volta do intervalo, ambos os times buscaram mudanças ofensivas e o jogo ganhou mais ritmo. Logo aos três minutos, Sebastian Gómez finalizou de fora da área, com perigo. Pouco depois, Viveros venceu Maicon na corrida e caiu dentro da área após disputa com Jacy. O VAR revisou o lance por vários minutos e, apesar do contato, a arbitragem assinalou falta do atacante no início da jogada.
O episódio aumentou a temperatura do clássico. Houve muitas reclamações, jogadas duras e até objetos arremessados das arquibancadas, um dos quais teria atingido o técnico Odair Hellmann.
Nos minutos finais, Odair lançou o time ao ataque, chegando a atuar com cinco jogadores ofensivos. O Coritiba, por outro lado, recuou as linhas e apostou nos contra-ataques. Apesar da maior posse de bola do Furacão, quem levou mais perigo foi o Coxa, em chegadas de Lucas Ronier, mas o marcador permaneceu inalterado.
Na próxima rodada, o Coxa enfrenta o Volta Redonda, no sábado (25), às 16h, no Estádio Raulino de Oliveira. O Furacão, por sua vez, volta a campo na segunda-feira (27), às 21h30, contra o Amazonas, na Arena da Baixada.
FICHA TÉCNICA
Coritiba 0 x 0 Athletico
Campeonato Brasileiro Série B – 33ª rodada
Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Filipe Guimarães (De Pena), Sebastián Gómez e Josué (Vini Paulista); Clayson (Tiago Cóser), Yuri Castilho (Zeca) e Gustavo Coutinho (Lucas Ronier). Técnico: Mozart.
Athletico: Santos; Aguirre, Arthur Dias (Madson) e Léo Pelé; Benavídez (Luiz Fernando), Patrick (Velasco), Dudu, Zapelli e Léo Derik (Leozinho); Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
🗓️ Data e horário: domingo, 19 de outubro de 2025, às 18h30.
📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR).
🔎 Árbitro: Anderson Daronco (RS).
🚩 Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS).
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
⚽ Gols: nenhum
🟨 Cartões Amarelos: Aguirre, Arthur Dias, Léo Derik, Santos, Viveros e Zapelli (CAP) e De Pena, Sebastián Gómez, Tiago Cóser e Bruno Melo (CFC).
🟥 Cartões Vermelhos: Bruno Melo (CFC).
🏟️ Público: 36.393 pagantes (38.762 total).
💸 Renda: R$ 1.822.060,00.
Fernando Plantes