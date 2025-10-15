Izzy Mais
Redão motos
Menu
Cadastre-se
Login
Esportes

Athletico empata com o Avaí e se distancia do G4

Série B

68
Rui SantosAthletico empata com o Avaí e se distancia do G4

O Athletico-PR desperdiçou uma boa oportunidade de se aproximar do grupo de acesso à Série A.

Na noite desta terça-feira (15), o Furacão ficou no empate em 1 a 1 com o Avaí, na Arena da Baixada, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 

O time visitante saiu na frente aos 21 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Marcos Vinicius tocou para Marquinhos Gabriel, que ajeitou a bola para João Vitor finalizar com precisão no ângulo de Santos, abrindo o placar para o Avaí.

Na volta do intervalo, logo aos 5 minutos, o Athletico empatou. Viveros foi derrubado por Eduardo Brock dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti. O próprio atacante colombiano foi para a cobrança e deslocou o goleiro César para deixar tudo igual.

O jogo terminou com clima tenso. Após o apito final, uma confusão tomou conta do gramado. O goleiro César, do Avaí, e o atacante Mendoza, do Athletico, foram expulsos. Depois da análise do VAR, o zagueiro Terán também recebeu cartão vermelho.

Com o empate, o Athletico chegou aos 49 pontos e caiu para a sétima colocação, três a menos que o Goiás, que fecha o G4 com 52.

O Avaí, por sua vez, soma 44 pontos e aparece em 11º lugar, ainda distante da briga pelo acesso, mas com folga em relação à zona de rebaixamento.

Athletico-PR: enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, no domingo (19), às 18h, no clássico paranaense.

Avaí: recebe o Criciúma, no mesmo dia, às 16h, na Ressacada.



Ficha Técnica

Athletico 1 x 1 Avaí

Série B – 32ª rodada

Athletico: Santos; Carlos Terán, Aguirre (Julimar) e Arthur Dias; Benavídez, Zapelli, Dudu (Alan Kardec) e Léo Dérik; Leozinho (João Cruz), Luiz Fernando (Mendoza) e Kevin Viveros. Técnico: Fábio Moreno.

Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius (Raylan), Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio (Gaspar); Zé Ricardo, João Vitor, JP (Hygor) e Marquinhos Gabriel; Douglas Teixeira e Cléber (Thayllon). Técnico: Vinícius Bergantin.


🗓️ Data e horário: terça-feira, 14 de outubro de 2025, às 21h30.

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF).

🚩 Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Lucas Torquato Guerra (DF).

🖥️ VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG).

⚽ Gols: João Vitor (22/1º); Kevin Viveros (5/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Douglas Teixeira, Eduardo Brock (AVA).

🟥 Cartões Vermelhos: Terán, Mendoza (CAP); César (AVA).

🏟️ Público: 21.422 pessoas

Tags:
Athleticoathletico pr#paranaCoritiba#CuritibaArena da BaixadaAvaíBrasileirão#Série BFutebol
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Esportes

Brasil perde de virada e Japão vence pela primeira vez na história

Brasil perde de virada e Japão vence pela primeira vez na história

Seleção Brasileira chegou a abrir 2 a 0 no placar; derrota é a segunda de Ancelotti no comandoEsportes
Ler artigo
Coritiba tropeça em Cuiabá e adia chance de abrir vantagem na liderança

Coritiba tropeça em Cuiabá e adia chance de abrir vantagem na liderança

Série BEsportes
Ler artigo
Athletico perdeu para o Remo e deixa o g4

Athletico perdeu para o Remo e deixa o g4

Série BEsportes
Ler artigo
Brasil goleia a Coréia do Sul em Seul

Brasil goleia a Coréia do Sul em Seul

A seleção brasileira fez tudo o que o técnico Carlo Ancelotti queria: venceu, mostrou atitude e deu espetáculo no...Esportes
Ler artigo
Coritiba vence Atlético-GO e abre boa vantagem na liderança

Coritiba vence Atlético-GO e abre boa vantagem na liderança

Vitória importantissíma para o acesso do CoxaEsportes
Ler artigo
Atlético-GO domina e goleia o Athletico em Goiânia

Atlético-GO domina e goleia o Athletico em Goiânia

Série BEsportes
Ler artigo
Coritiba vence o Botafogo-SP e segue na liderança

Coritiba vence o Botafogo-SP e segue na liderança

Com primeiro tempo incisivo e segunda etapa administrada, Coxa tem duelo tranquilo e seguroEsportes
Ler artigo
Jovem promessa das artes marciais amplia série invicta

Jovem promessa das artes marciais amplia série invicta

João Rocha do PinheirinhoEsportes
Ler artigo
Athletico vence o Operário na Arena e entra no G4

Athletico vence o Operário na Arena e entra no G4

Furacão fez o gol no início da partida, salta para o terceiro lugar e agora seca Coritiba e NovorizontinoEsportes
Ler artigo
Criciúma vence o Coritiba no Couto Pereira

Criciúma vence o Coritiba no Couto Pereira

Série BEsportes
Ler artigo
Athletico continua imparável e vence o Athletic em Minas

Athletico continua imparável e vence o Athletic em Minas

Com gols de Viveros, Julimar e Leozinho, Furacão ganha mais uma vez e está um ponto atrás do quarto colocadoEsportes
Ler artigo
Athletico vence Vila Nova, emplaca quinta vitória seguida

Athletico vence Vila Nova, emplaca quinta vitória seguida

Furacão encosta no G4 da Série BEsportes
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#corinthiansCampeonato Brasileiro#parana#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas