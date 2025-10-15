Athletico empata com o Avaí e se distancia do G4

O Athletico-PR desperdiçou uma boa oportunidade de se aproximar do grupo de acesso à Série A.

Na noite desta terça-feira (15), o Furacão ficou no empate em 1 a 1 com o Avaí, na Arena da Baixada, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O time visitante saiu na frente aos 21 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Marcos Vinicius tocou para Marquinhos Gabriel, que ajeitou a bola para João Vitor finalizar com precisão no ângulo de Santos, abrindo o placar para o Avaí.

Na volta do intervalo, logo aos 5 minutos, o Athletico empatou. Viveros foi derrubado por Eduardo Brock dentro da área, e o árbitro assinalou pênalti. O próprio atacante colombiano foi para a cobrança e deslocou o goleiro César para deixar tudo igual.

O jogo terminou com clima tenso. Após o apito final, uma confusão tomou conta do gramado. O goleiro César, do Avaí, e o atacante Mendoza, do Athletico, foram expulsos. Depois da análise do VAR, o zagueiro Terán também recebeu cartão vermelho.

Com o empate, o Athletico chegou aos 49 pontos e caiu para a sétima colocação, três a menos que o Goiás, que fecha o G4 com 52.

O Avaí, por sua vez, soma 44 pontos e aparece em 11º lugar, ainda distante da briga pelo acesso, mas com folga em relação à zona de rebaixamento.

Athletico-PR: enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, no domingo (19), às 18h, no clássico paranaense.

Avaí: recebe o Criciúma, no mesmo dia, às 16h, na Ressacada.









Ficha Técnica

Athletico 1 x 1 Avaí

Série B – 32ª rodada

Athletico: Santos; Carlos Terán, Aguirre (Julimar) e Arthur Dias; Benavídez, Zapelli, Dudu (Alan Kardec) e Léo Dérik; Leozinho (João Cruz), Luiz Fernando (Mendoza) e Kevin Viveros. Técnico: Fábio Moreno.

Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius (Raylan), Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio (Gaspar); Zé Ricardo, João Vitor, JP (Hygor) e Marquinhos Gabriel; Douglas Teixeira e Cléber (Thayllon). Técnico: Vinícius Bergantin.





🗓️ Data e horário: terça-feira, 14 de outubro de 2025, às 21h30.

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

🔎 Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF).

🚩 Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Lucas Torquato Guerra (DF).

🖥️ VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG).

⚽ Gols: João Vitor (22/1º); Kevin Viveros (5/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Douglas Teixeira, Eduardo Brock (AVA).

🟥 Cartões Vermelhos: Terán, Mendoza (CAP); César (AVA).

🏟️ Público: 21.422 pessoas