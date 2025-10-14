Brasil perde de virada e Japão vence pela primeira vez na história

Nesta terça-feira (14), o Brasil foi derrotado pelo Japão por 3 a 2, após abrir 2 a 0, em jogo realizado no Ajinomoto Stadium, em Tóquio. Essa foi a primeira vez na história que a seleção brasileira perdeu para os japoneses.
Os gols do time dirigido por Carlo Ancelotti foram marcados por Paulo Henrique e Gabriel Martinelli, ainda na primeira etapa. No segundo tempo, Minamino, Fabrício Bruno (gol contra) e Ueda anotaram para o Japão, garantindo a virada.
Desde que assumiu o comando em junho deste ano, Ancelotti contabiliza 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, com um aproveitamento de 55,5%. Em relação ao time que goleou a Coreia do Sul na última sexta-feira (10), o treinador fez algumas alterações na escalação. O Brasil começou a partida com: Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Lucas Paquetá, Vinicius Júnior e Gabriel Martinelli.
Nos primeiros 20 minutos, os japoneses tentaram pressionar, avançando suas linhas para dificultar a saída de bola do Brasil. Porém, aos 26 minutos do primeiro tempo, após boa troca de passes entre Paulo Henrique, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, o meia do Newcastle lançou em profundidade para o lateral-direito do Vasco, que invadiu a área e marcou com um chute de lado externo do pé.
Seis minutos depois, o Brasil ampliou. Martinelli recebeu um passe por trás da defesa japonesa, Paquetá fez um toque por cima da marcação, e o atacante do Arsenal finalizou cruzado, aumentando a vantagem.
No segundo tempo, o time de Ancelotti ainda controlava o jogo até os 7 minutos, quando Fabrício Bruno perdeu o equilíbrio dentro da área e entregou a bola para Minamino, atacante do Monaco, que chutou na saída de Hugo Souza para diminuir o placar.
O zagueiro do Cruzeiro voltou a ser protagonista no gol de empate do Japão. Nakamura recebeu um cruzamento e bateu de primeira. Na tentativa de cortar, Fabrício Bruno desviou para dentro do próprio gol.
Essa foi a primeira partida sob o comando de Ancelotti em que o Brasil sofreu mais de dois gols, e ainda havia tempo para o terceiro. Aos 26 minutos, Ueda ganhou no alto na cobrança de escanteio e cabeceou contra Hugo Souza, que tentou espalmar, mas não conseguiu evitar que a bola entrasse, completando a virada japonesa.
Com essa derrota, a Seleção Brasileira permanece sem alcançar 100% de aproveitamento em uma Data Fifa desde outubro de 2024, quando, sob o comando de Dorival Júnior, venceu Chile e Peru pelas Eliminatórias.
A Seleção Brasileira volta a jogar em novembro, em dois amistosos contra seleções africanas na Europa — os adversários ainda serão confirmados pela CBF. Esses jogos marcarão o encerramento das atividades da equipe em 2025.
FICHA TÉCNICA
JAPÃO 3 x 2 BRASIL
Amistoso
📆 Data e horário: Terça-feira, 14 de outubro de 2025, às 7h30 (de Brasília)
📍 Local: Ajinomoto Stadium, em Tóquio (Japão)
🥅 Gols: Paulo Henrique (26'/1ºT), Gabriel Martinelli (31'/1ºT); Minamino (6'/1ºT), Nakamura (16'/2ºT) e Ueda (25'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Doan (JAP); Estêvão (BRA).
ESCALAÇÕES
Japão (Técnico: Hajime Moriyasu)
Zion Suzuki; Taniguchi, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Sano, Minamino (Tanaka), Kamada (Ogawa), Doan (Machino) e Kubo (Ito); Nakamura (Soma) e Ueda.
BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto (Caio Henrique); Casemiro, Bruno Guimarães (Joelinton) e Lucas Paquetá (Richarlison); Luiz Henrique (Estêvão), Vini Jr (Matheus Cunha) e Gabriel Martinelli (Rodrygo).
🟥 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Jong Hyeok Kim (KOR)
🚩 Assistentes: Kyunyong Park (KOR) e Jongpil Jang (KOR)
Fernando Plantes