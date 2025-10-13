Redão motos
Izzy Mais
Menu
Cadastre-se
Login
Esportes

Coritiba tropeça em Cuiabá e adia chance de abrir vantagem na liderança

Série B

63
Gabriel Thá / CoritibaCoritiba tropeça em Cuiabá e adia chance de abrir vantagem na liderança

O Coritiba perdeu a oportunidade de disparar na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na noite deste domingo (12), o time paranaense foi derrotado pelo Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal, encerrando a sequência de três vitórias consecutivas.

O gol da vitória mato-grossense saiu logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Denilson recebeu na área e rolou para Safira, que finalizou de primeira e abriu o placar.

O Coxa teve dificuldades na criação, mas chegou a desperdiçar boa chance com Clayson, que chutou para fora após ficar livre na área.

Aos 38 minutos, o Dourado teve a chance de ampliar em pênalti sofrido por Matheusinho. Safira cobrou, mas mandou por cima do gol de Pedro Morisco.

Na volta do intervalo, o Coritiba cresceu na partida e quase empatou aos oito minutos, quando Gustavo Coutinho cabeceou rente à trave.

O Cuiabá respondeu com  Martínez assustou em cabeçada após cruzamento de Matheusinho e, na sequência, Jader arriscou de fora da área, obrigando o goleiro coxa-branca a fazer boa defesa.

O Coxa ainda reclamou de um pênalti sobre Delatorre, mas o lance foi anulado por impedimento assinalado pelo assistente.

O Cuiabá seguiu mais perigoso e quase ampliou em chute de Jader que passou pelo goleiro, mas Jacy salvou em cima da linha.

No fim, Delatorre tentou empatar de voleio, mas parou na defesa auriverde.

Com o resultado, o Cuiabá chegou aos 49 pontos e segue na cola do G4, três pontos atrás da zona de acesso. Já o Coritiba permanece na liderança, com 56 pontos, três a mais que o Criciúma, segundo colocado.

O time alviverde agora volta as atenções para o clássico diante do Athletico-PR, no próximo domingo (19), às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira.


Ficha Técnica

Cuiabá 1 x 0 Coritiba

Série B – 32ª rodada

Cuiabá: Luan Polli; Matheusinho, Bruno Alves, Nathan (Sander), Patrick de Lucca e Max; Alejandro Martínez, David, Denilson (Lucas Mineiro) e Juan Christian (Jader) ; Alisson Safira (Carlos Alberto). Técnico: Eduardo Barros

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon (Alex Silva), Jacy e Bruno Melo; Wallisson (Filipe Machado), Sebástian Gómez e Josué; Clayson (Everaldo), Iury Castilho (Nicolas Careca) e Gustavo Coutinho (Dellatorre). Técnico: Mozart.


🗓️ Data e horário: domingo, 12 de outubro de 2025, às 20h30.

📍 Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

🔎 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE).

🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE).

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

⚽ Gols: Alisson Safira (5/1º).

🟨 Cartões Amarelos: Patrick de Lucca, Juan Christian (CUI); Wallisson, Bruno Melo (CFC)

Tags:
Coritibacoxa brancaBrasileirãoCampeonato BrasileiroCuiabáFutebolAthleticoCouto PereiraArena da BaixadaClássicoLíder
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Esportes

Athletico perdeu para o Remo e deixa o g4

Athletico perdeu para o Remo e deixa o g4

Série BEsportes
Ler artigo
Brasil goleia a Coréia do Sul em Seul

Brasil goleia a Coréia do Sul em Seul

A seleção brasileira fez tudo o que o técnico Carlo Ancelotti queria: venceu, mostrou atitude e deu espetáculo no...Esportes
Ler artigo
Coritiba vence Atlético-GO e abre boa vantagem na liderança

Coritiba vence Atlético-GO e abre boa vantagem na liderança

Vitória importantissíma para o acesso do CoxaEsportes
Ler artigo
Atlético-GO domina e goleia o Athletico em Goiânia

Atlético-GO domina e goleia o Athletico em Goiânia

Série BEsportes
Ler artigo
Coritiba vence o Botafogo-SP e segue na liderança

Coritiba vence o Botafogo-SP e segue na liderança

Com primeiro tempo incisivo e segunda etapa administrada, Coxa tem duelo tranquilo e seguroEsportes
Ler artigo
Jovem promessa das artes marciais amplia série invicta

Jovem promessa das artes marciais amplia série invicta

João Rocha do PinheirinhoEsportes
Ler artigo
Athletico vence o Operário na Arena e entra no G4

Athletico vence o Operário na Arena e entra no G4

Furacão fez o gol no início da partida, salta para o terceiro lugar e agora seca Coritiba e NovorizontinoEsportes
Ler artigo
Criciúma vence o Coritiba no Couto Pereira

Criciúma vence o Coritiba no Couto Pereira

Série BEsportes
Ler artigo
Athletico continua imparável e vence o Athletic em Minas

Athletico continua imparável e vence o Athletic em Minas

Com gols de Viveros, Julimar e Leozinho, Furacão ganha mais uma vez e está um ponto atrás do quarto colocadoEsportes
Ler artigo
Athletico vence Vila Nova, emplaca quinta vitória seguida

Athletico vence Vila Nova, emplaca quinta vitória seguida

Furacão encosta no G4 da Série BEsportes
Ler artigo
Com polêmica do VAR, Coritiba tropeça diante do América-MG

Com polêmica do VAR, Coritiba tropeça diante do América-MG

Coxa reclamou de um pênalti não marcado nos minutos finais e volta para casa na vice-liderança da Série BEsportes
Ler artigo
Athletico supera a Chapecoense e segue na briga pelo G4

Athletico supera a Chapecoense e segue na briga pelo G4

Série BEsportes
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#corinthiansCampeonato Brasileiro#parana#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas