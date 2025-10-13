Coritiba tropeça em Cuiabá e adia chance de abrir vantagem na liderança

O Coritiba perdeu a oportunidade de disparar na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.
Na noite deste domingo (12), o time paranaense foi derrotado pelo Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal, encerrando a sequência de três vitórias consecutivas.
O gol da vitória mato-grossense saiu logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Denilson recebeu na área e rolou para Safira, que finalizou de primeira e abriu o placar.
O Coxa teve dificuldades na criação, mas chegou a desperdiçar boa chance com Clayson, que chutou para fora após ficar livre na área.
Aos 38 minutos, o Dourado teve a chance de ampliar em pênalti sofrido por Matheusinho. Safira cobrou, mas mandou por cima do gol de Pedro Morisco.
Na volta do intervalo, o Coritiba cresceu na partida e quase empatou aos oito minutos, quando Gustavo Coutinho cabeceou rente à trave.
O Cuiabá respondeu com Martínez assustou em cabeçada após cruzamento de Matheusinho e, na sequência, Jader arriscou de fora da área, obrigando o goleiro coxa-branca a fazer boa defesa.
O Coxa ainda reclamou de um pênalti sobre Delatorre, mas o lance foi anulado por impedimento assinalado pelo assistente.
O Cuiabá seguiu mais perigoso e quase ampliou em chute de Jader que passou pelo goleiro, mas Jacy salvou em cima da linha.
No fim, Delatorre tentou empatar de voleio, mas parou na defesa auriverde.
Com o resultado, o Cuiabá chegou aos 49 pontos e segue na cola do G4, três pontos atrás da zona de acesso. Já o Coritiba permanece na liderança, com 56 pontos, três a mais que o Criciúma, segundo colocado.
O time alviverde agora volta as atenções para o clássico diante do Athletico-PR, no próximo domingo (19), às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira.
Ficha Técnica
Cuiabá 1 x 0 Coritiba
Série B – 32ª rodada
Cuiabá: Luan Polli; Matheusinho, Bruno Alves, Nathan (Sander), Patrick de Lucca e Max; Alejandro Martínez, David, Denilson (Lucas Mineiro) e Juan Christian (Jader) ; Alisson Safira (Carlos Alberto). Técnico: Eduardo Barros
Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon (Alex Silva), Jacy e Bruno Melo; Wallisson (Filipe Machado), Sebástian Gómez e Josué; Clayson (Everaldo), Iury Castilho (Nicolas Careca) e Gustavo Coutinho (Dellatorre). Técnico: Mozart.
🗓️ Data e horário: domingo, 12 de outubro de 2025, às 20h30.
📍 Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).
🔎 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE).
🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Zaqueu Eleuterio Linhares (CE).
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).
⚽ Gols: Alisson Safira (5/1º).
🟨 Cartões Amarelos: Patrick de Lucca, Juan Christian (CUI); Wallisson, Bruno Melo (CFC)
Coritibacoxa brancaBrasileirãoCampeonato BrasileiroCuiabáFutebolAthleticoCouto PereiraArena da BaixadaClássicoLíder
Admilson Leme