Atlético-GO domina e goleia o Athletico em Goiânia

Série B

29
Divulgação AthleticoAtlético-GO domina e goleia o Athletico em Goiânia

O Atlético Goianiense venceu o Athletico Paranaense por 3 a 0 na noite deste domingo (5), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, em duelo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O time da casa abriu o placar ainda na primeira etapa com Maranhão, e ampliou pouco depois com o lateral Guilherme Romão.

No segundo tempo, Adriano Martins marcou o terceiro gol confirmado após revisão do VAR e consolidou o triunfo rubro-negro.

Mesmo com a desvantagem, o Athletico-PR tentou reagir, mas encontrou dificuldades diante da bem postada defesa goiana.

Leozinho chegou a carimbar a trave em uma das raras oportunidades do Furacão.

Com a vitória, o Atlético-GO chegou aos 45 pontos e subiu para a oitava colocação. Já o Athletico permaneceu com 48 pontos, na quarta posição, ainda dentro do G-4, ao lado de Coritiba, Goiás e Criciúma.

Na próxima rodada, o Dragão enfrenta o líder Coritiba fora de casa, às 19h30, enquanto o Furacão recebe o Remo, às 21h35, ambos na quinta-feira (9).


Ficha Técnica

Atlético-GO 3 x 0 Athletico

Série B – 30ª rodada

Athletico: Paulo Vitor; Jean Dias (Valdir Júnior), Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Ronald, Kauan e Robert Santos (Talisson); Federico Martínez (Raí Natalino), Maranhão e Yuri. Técnico: Rafael Lacerda.

Athletico Santos; Arthur Dias, Aguirre e Léo Pelé; Benavídez, Zapelli (Giuliano), Patrick (Dudu) e Fernando; Luiz Fernando (Velasco), Mendoza (Leozinho) e Viveros (Renan Peixoto). Técnico: Odair Hellmann.

🗓️ Data e horário: domingo, 5 de outubro de 2025, às 20h30.

📍 Local: estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

🔎 Árbitro: Raphael Claus (SP).

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Bruno Müller (SC).

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

⚽ Gols: Maranhão (26/1º), Guilherme Romão (47/1º) e Anderson Martins (16/2º).

🟨 Cartões Amarelos: Paulo Vítor (ACG); Zapelli (CAP).

🟥 Cartões Vermelhos: Maranhão (ACG); Léo Pelé (CAP). .

Série B, Campeonato Brasileiro, Brasileirão, Futebol
