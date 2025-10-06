Atlético-GO domina e goleia o Athletico em Goiânia

O Atlético Goianiense venceu o Athletico Paranaense por 3 a 0 na noite deste domingo (5), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, em duelo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro.
O time da casa abriu o placar ainda na primeira etapa com Maranhão, e ampliou pouco depois com o lateral Guilherme Romão.
No segundo tempo, Adriano Martins marcou o terceiro gol confirmado após revisão do VAR e consolidou o triunfo rubro-negro.
Mesmo com a desvantagem, o Athletico-PR tentou reagir, mas encontrou dificuldades diante da bem postada defesa goiana.
Leozinho chegou a carimbar a trave em uma das raras oportunidades do Furacão.
Com a vitória, o Atlético-GO chegou aos 45 pontos e subiu para a oitava colocação. Já o Athletico permaneceu com 48 pontos, na quarta posição, ainda dentro do G-4, ao lado de Coritiba, Goiás e Criciúma.
Na próxima rodada, o Dragão enfrenta o líder Coritiba fora de casa, às 19h30, enquanto o Furacão recebe o Remo, às 21h35, ambos na quinta-feira (9).
Ficha Técnica
Atlético-GO 3 x 0 Athletico
Série B – 30ª rodada
Athletico: Paulo Vitor; Jean Dias (Valdir Júnior), Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Ronald, Kauan e Robert Santos (Talisson); Federico Martínez (Raí Natalino), Maranhão e Yuri. Técnico: Rafael Lacerda.
Athletico Santos; Arthur Dias, Aguirre e Léo Pelé; Benavídez, Zapelli (Giuliano), Patrick (Dudu) e Fernando; Luiz Fernando (Velasco), Mendoza (Leozinho) e Viveros (Renan Peixoto). Técnico: Odair Hellmann.
🗓️ Data e horário: domingo, 5 de outubro de 2025, às 20h30.
📍 Local: estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).
🔎 Árbitro: Raphael Claus (SP).
🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Bruno Müller (SC).
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).
⚽ Gols: Maranhão (26/1º), Guilherme Romão (47/1º) e Anderson Martins (16/2º).
🟨 Cartões Amarelos: Paulo Vítor (ACG); Zapelli (CAP).
🟥 Cartões Vermelhos: Maranhão (ACG); Léo Pelé (CAP). .
Athleticoathletico prfuracãoArena da Baixada#Série BCampeonato BrasileiroBrasileirãoDragãoGoiás#CuritibaFutebol
Admilson Leme